JAZZMI 2018: il festival jazz a Milano dall’1 al 13 novembre

Per il terzo anno consecutivo torna JAZZMI, rassegna che porta il jazz a Milano, nelle sue molteplici declinazioni. Dai concerti agli incontri, dalle letture ai workshop, con l’obiettivo di coinvolgere ogni tipo di pubblico: dai ragazzi ai meno giovani. L’inaugurazione della manifestazione quest’anno sarà affidata all’Art Ensemble of Chicago, formazione dell’avanguardia musicale dell’omonima città statunitense, che a Milano festeggerà cinquant’anni di carriera. Parlando di numeri relativi a questa edizione del festival, saranno più di 210 gli eventi disseminati in tutta la città e oltre 500 gli artisti coinvolti, per tredici giorni di musica, dall’1 al 13 novembre.

I concerti

Una delle location principali in cui si svolgerà questa nuova edizione di JAZZMI è la Triennale Teatro dell’Arte che, oltre all’Art Ensemble of Chicago, vedrà esibirsi Kamaal Williams, James Senese e Napoli Centrale, Judi Jackson, Paolino Dalla Porta, Artchipel Orchestra, Camille Bertault, Abdullah Ibrahim, Bireli Lagrene, Yazz Ahmed, Madeleine Peyroux, Azul, Gianni Coscia e Daniele Di Bonaventura, Antonio Sanchez, Imogen Heap, Enrico Rava feat Joe Lovano, Colin Stetson, Jason Moran e Marquis Hill Blacktet.

Altro fulcro di JAZZMI sarà il locale jazz milanese per eccellenza: il Blue Note. Sul suo palco saliranno Nnenna Freelon, Victor Wooten Trio, Aziza Quartet, Steve Kuhn Trio, John Scofield, Bill Frisell, Ron Carter, Chiara Civello, Christian Sands Trio e Yellow Jackets. E poi, i grandi del jazz, nei teatri del capoluogo lombardo: Paolo Conte agli Arcimboldi per celebrare i 50 anni di Azzurro, Stefano Bollani in Que Bom (dedicato al Brasile) e Paolo Fresu & Lars Danielsson alla Sala Verdi del Conservatorio. E poi il Teatro Gerolamo, la cosiddetta “Piccola Scala”, che vedrà esibirsi Enrico Intra, Alberto Tafuri e Mario Rusca.

Al dal Verme ci saranno invece John Zorn in coppia con Bill Laswell, al Conservatorio ci sarà l’esibizione del leggendario Chick Corea, mentre all’Alcatraz è atteso Maceo Parker, proveniente dalla scuola di James Brown.

Gli eventi collaterali

Ma sono tanti altri gli eventi collaterali. Oltre 70, quelli gratuiti, tra incontri, dj set e live. I concerti di Cosimo and the Hot Coals e del Minor Swing Quintet presso il palazzo di Intesa San Paolo. E poi gli eventi speciali in Piazza Duomo, con In / Elektra il 6 novembre, il duo composto da Sartori e Cassani l’8 novembre e il flashmob di violini del Davide Laura duo l’11 novembre. Ancora, gli “apericoncerto” nella hall dell’hotel Hilton Milan: Icarus il 5 novembre, Gabriele Orsi Basic Groove il 7 ed Ellynor & The Razzle Dazzle Band il 13. E poi i tantissimi eventi gratuiti che avranno luogo nelle periferie della città.

Una sezione sarà dedicata ai bambini, con il laboratorio concerto del 3 novembre, “Tra parole e suoni”, all’Istituto Statale Via Trilussa a Quarto Oggiaro e, ancora, la performance multistrumentale di Massimo Serra alla Chiesetta del parco Trotter, in programma il 4 novembre.Ma poi sono tanti altri gli eventi, in bilico tra musica, arte, letteratura e cinema: tutti consultabili sul sito ufficiale della manifestazione www.jazzmi.it.