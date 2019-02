Toccherà anche Livorno e Rimini il nuovo tour europeo dei Prodigy, al via nel prossimo autunno in occasione dell’uscita del loro nuovo album “No Tourists”, prevista per il 2 novembre. Il gruppo britannico sbarcherà in Toscana il 30 novembre al Modigliani Forum, mentre il giorno successivo passerà sulle sponde dell’Adriatico per esibirsi all’RDS Stadium. La band capitanata da Liam Howlett sarà già nei prossimi giorni in Italia, headliner dell’Home Festival di Treviso che segna la penultima data del loro tour estivo, ma in questa occasione non presenterà ancora le tracce dell’album in uscita fra un paio di mesi. Il ciclo di live per il lancio del nuovo lavoro partirà invece proprio il 2 novembre, in coincidenza con l’uscita del disco, dalla SEC Hall 4 di Glasgow.

Il ritorno degli alfieri dell’elettronica

I Prodigy sono tornati a far parlare di sé lo scorso luglio, quando l’uscita di “Need Some1” ha fatto da lancio al nuovo album “No Tourists”, che arriva a tre anni di distanza da “The Day Is My Enemy”. «”No Tourists” per noi parla di evasione e della necessità di deragliare, di non essere un turista: c’è sempre più pericolo ed eccitazione se ti allontani dal percorso stabilito», ha detto la band commentando il nuovo album, scritto, prodotto e mixato dalla mente della band Liam Howlett. Il lavoro in studio ha occupato tutto l’ultimo anno di vita del gruppo.

È invece un singolo potente quello che dato alle stampe ormai un mese fa, in cui dominano quei suoni acidi e violenti che hanno caratterizzato il sound del trio dall’Essex sin dagli Anni Novanta, quelli in cui si imposero al grande pubblico con “Music For The Jilted Generation” del 1994 e soprattutto “The Fat Of The Land” del 1997. Il video che accompagna la traccia non è da meno. Girato a Manila, alla Filippine, per la regia di Paco Raterta, la camera da presa segue la band attraverso strade violente e corridoi squallidi. Una sorta di discesa verso gli inferi, prima di sbucare su un palco ad esibirsi in una performance catartica.

Info e biglietti

A Livorno, i Prodigy suoneranno venerdì 30 novembre al Modigliani Forum, in via Veterani dello Sport 8. Apertura porte prevista per le 18:30, inizio concerto ore 21. Questi i prezzi dei biglietti:

Parterre in piedi: 40 euro

1° Anello centrale: 52,17 euro

1° Anello numerato: 47,83 euro

2° Anello centrale: 46,09 euro

2° Anello numerato: 42,61 euro

3° Anello centrale numerato: 37,39 euro

3° Anello non numerato: 30,43 euro

I biglietti disponibili sono disponibili su Ticketone (online e punti vendita), i prezzi indicati sono diritti di prevendita esclusi.

A Rimini, invece, la band salirà sul palco sabato 1 dicembre all’RDS Stadium, piazzale Renzo Pasolini 1/C. Apertura porte alle 19:30, inizio concerto alle 21. Questi i prezzi dei biglietti:

Parterre in piedi: 40 euro

Tribuna 1° Anello numerato: 50 euro

Tribuna 2° Anello non numerato: 40 euro

Biglietti disponibili su Vitaticket, Ticketone e Ciaotickets (online e punti vendita), i prezzi indicati sono diritti di prevendita esclusi. Le prevendite saranno attive dalle 10:30 di questo venerdì, 31 agosto.