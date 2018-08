Home Festival 2018: il programma del festival musicale a Treviso

Cinque giorni di musica in un’atmosfera serena e divertente, come essere a casa. È questo lo spirito e il claim dell’Home Festival 2018: “There’s no place like Home”. Dal 29 agosto al 2 settembre a Treviso una line up ricchissima ed esplosiva animerà le giornate con 160 show, 90 artisti e 8 palchi. Una manifestazione davvero particolare che amplia la scena dei concerti di questo agosto, con la possibilità di osservare installazioni artistiche, partecipare a dibattiti, giocare a calcio, ballare e fare amicizia. Tutto questo sarà organizzato nell’ex Dogana e di notte si dorme in tenda in un camping attrezzato per un’esperienza totale e unica nel suo genere. Tra le iniziative più interessanti anche l’acqua gratuita per tutti, la raccolta dei rifiuti differenziata e l’angelo dei residenti, una figura di un team di volontari pronto a rispondere a qualsiasi esigenza. Novità anche in tema di trasporti con un accordo tra Jack Daniel’s e Home Festival che prevede treni speciali, notturni, che collegheranno Treviso a Mestre.

Home Festival 2018, il programma e gli artisti presenti

Si parte il 29 agosto con il DAY0 e l’ingresso libero per tutti. Sul palco si esibiranno Ermal Meta, Le Vibrazioni, Joe Victor, i Rumatera, La Scapigliatura, Rovere, Twee e Universal Sex Arena. In serata il tributo al rock e un estratto del festival “Monsters Of Rock” con AC/DC, Guns N’ Roses e Metallica. Chiuderanno la serata i Susum Soundsystem w/ Michael Salmon + Gilo + Detroit Soul + Laesh + Crai.

Il 30 agosto è il vero e proprio DAY 1 con gli Alt-J, White Lies, The Wombats, Django Django, Floating Points, Nic Cester & The Milano Elettrica, George Fitzgerald, Canova, Coma_Cose, Selton, LeMandorle, Han, Crln, Bruno Belissimo, Damien McFly, The André, Sem&Stènn, Altre di B, Vettori e Her Skin.

Il DAY 2 sarà monopolizzato dal ritorno dei The Prodigy, in studio per lavorare al nuovo disco. Tantissima attesa anche per i Prozac+ a 13 anni dal loro ultimo live, durante la serata spazio anche gli Incubus, al Tropical Pizza SoundSystem e tra gli altri a Jack Jaselli e i Ministri.

Sabato 1 settembre si esibirà il disc jockey, musicista e produttore discografico Eric Prydz. Nella stessa giornata è pronto a far ballare il pubblico anche Afrojack, così come Cosmo e la Dark Polo Gang. Ma l’Home Festival accontenta ogni genere e così nella stessa giornata si esibiranno la sorpresa Frah Quintale, Carl Brave x Franco 126 ed il fenomeno social Elettra Lamborghini.

Per l’ultimo giorno, domenica 2 settembre, l’headliner sarà Caparezza che dopo aver concluso lo straordinario tour nei palazzetti è pronto ad infiammare anche l’Home Festival 2018. Sullo stesso palco ci sarà Francesca Michielin, che termina il tour estivo di 2640. Anche Motta farà parte dell’ultima serata dell’Home Festival, il cantautore è in tour con il suo “Motta live 2018”.

I numeri dell’Home Festival

L’Home Festival è nato nel 2010 ed è un evento che si sviluppa su un’area di 95.000 metri quadri. Oltre 1000 show in 8 anni, oltre cinquanta ore di musica nei giorni del Festival e più 280 gruppi presentati negli ultimi cinque anni. Sono previsti otto palchi, 160 show tra live, dj set e presentazioni di libri e dibattiti culturali, ben cinquecento volontari coinvolti e oltre novanta aziende che lavorano dalla logistica al food.

Ad oggi sono disponibili in prevendita i biglietti su TicketOne e presso tutte le altre piattaforme autorizzate: