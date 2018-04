Francesca Michielin annuncia le date del tour estivo

Dopo aver chiuso la tranche primaverile del suo "2640 Tour", Francesca Michielin ha annunciato le date che la vedranno protagonista la prossima estate. La vincitrice della quinta edizione di X-Factor girerà l'Italia con quattordici show tra il 25 maggio e il 2 settembre.

Le nuove date

Anche per la leg estiva del "2640 Tour" Francesca Michielin sarà accompagnata dalla sua storica band, che vede alla batteria e batteria elettronica Maicol Morgotti, Luca Marchi al basso, pianoforte e synth, ed Eugenio Cattini alla chitarra e synth. La prima data sarà quella del 25 maggio a Milano per il "Mi Ami Festival", seguita il 7 luglio da Vigevano (PV) e l’ 8 luglio da Cremona. Il 9 luglio Francesca Michielin sarà al Roma Summer Fest per l’apertura del concerto di Alanis Morissette, mentre l’11 e il 12 sarà la volta di Olgiate Olona (VA) e Pistoia. Il tour proseguirà a Forte dei Marmi (LU) il 14 luglio, a Varallo Sesia (VC) il 16, a Cattolica il 18, e a Pescara il 22 luglio. Date conclusive, quelle del 22 luglio a Quartu S. Elena (CA), del 28 luglio a Zafferanea Etnea (CT), del 3 agosto a Lignano (UD) e del 2 settembre all’Home Festival di Treviso. Le prevendite per i concerti saranno disponibili a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 18 Aprile su ticketmaster.it, ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

L'album "2640"



"2640", terzo album in studio di Francesca Michielin, è uscito il 12 gennaio. Il disco, che si compone di tredici nuove tracce, è stato definito dalla cantante la "storia di viaggio per comunicare, per dire quello che si desidera anche senza parlare". Nei testi compaiono esperienze autobiografiche, passioni sportive e riflessioni sulla natura umana. Per il sound, l’ex vincitrice di X Factor si è affidata alle produzioni di Michele Canova Iorfida, che tra ballate pianistiche e flow ispirati dal Jovanotti anni '90 orchestra un pop elettronico denso di voci campionate ("Comunicare") e synth vintage. L’uscita del disco è stata seguita da un tour che ha visto impegnata la Michielin dal 13 marzo al 15 aprile nelle più importanti città italiane.