Alanis Morissette torna in Italia, tre concerti a luglio

Alanis Morissette, una delle più note cantautrici canadesi degli anni '90, ha annunciato tre concerti in Italia a luglio. La star si esibirà il 9 a Roma, il 10 a Pistoia e il 25 a Milano.

Il tour

Il nuovo tour di Alanis Morissette avrà inizio il 2 marzo da Scotts Valley, in California, e dopo sette date nel continente americano approderà in Europa, in Danimarca, il 29 giugno. Sarà quindi la volta di Irlanda, Regno Unito e Italia: il 9 luglio la star si esibirà durante il Roma Summer Fest all'Auditorium Parco della Musica (Cavea), il 10 luglio al il Pistoia Blues Festival e il 25 luglio 2018 al Milano Summer Festival. Il calendario è ancora in fase di aggiornamento e potrebbero aggiungersi altri show. I biglietti saranno disponibili da mercoledì 21 febbraio sul circuito TicketOne e presso tutte le altre piattaforme autorizzate.

La carriera

Con oltre 75 milioni di dischi venduti e 7 Grammy Awards, Alanis Morissette è una delle artiste pop più apprezzate. In totale sono otto gli album in studio da lei pubblicati: il primo, nel 1995, fu "Jagged Little Pill", che conteneva singoli come "Ironic" e "You learn". Il suo ultimo lavoro, "Havoc and bright lights" è stato invece pubblicato nel 2012. Attualmente la cantante è in studio di registrazione per il suo prossimo album, che dovrebbe arrivare entro la fine dell'anno.