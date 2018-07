Kylie Minogue in concerto in Italia: unica data a Padova

Dopo aver attraversato l'Europa con la sua musica a marzo, Kylie Minogue ha annunciato un nuovo tour che il prossimo autunno la riporterà nel Vecchio Continente. Ci sarà spazio anche per l'Italia, che ospiterà un'unica imperdibile tappa. La data da cerchiare in rosso sul calendario è quella del 12 novembre, in cui la cantante australiana si esibirà al Gran Teatro Geox di Padova.

Un nuovo tour europeo

Nella prima parte del 2018 la cantante australiana si è esibita al Café de Paris di Londra, a Manchester, a Barcellona, a Parigi e a Berlino, presso il leggendario Berghain Club. Ora Minogue sta promuovendo il suo ultimo disco, "Golden", e ha scelto i teatri e club europei per incontrare i suoi fan. L'Italia nella struttura padovana, in cui il prossimo 26 ottobre, si esibirà anche Ben Harper.

Il nuovo album

"Golden" è il suo quattordicesimo album in studio. Tutta la mia anima e tutto il mio cuore sono in questo disco e in queste date", ha dichiarato Kylie. Il nuovo disco era stato anticipato dal singolo in stile country "Dancing", a cui poi ha fatto seguito "Stop me from falling". Durante il suo tour europeo Kylie Minogue è riuscita anche a regalare una memorabile performance in coppia con Nick Cave, sulle note di "Where the wild roses grow".