Bryan Adams: la scaletta dei concerti italiani di novembre

Il Bryan Adams “The Ultimate Tour” continua a fare sold out in tutto il mondo, tanto che il rocker canadese ha annunciato ben due date tutte italiane alla ricchissima tournée

Il rocker canadese Bryan Adams ha annunciato due date italiane per il suo “The Ultimate Tour”, la diciannovesima tournée in giro per il mondo dell’autore di “(Everything I Do) I Do It For You”. Durante i concerti, i fan avranno l’occasione di ripercorrere l’emozionante carriera del rocker attraverso alcuni dei successi che hanno reso il suo nome una leggenda della musica.

Bryan Adams, due concerti in Italia: tutte le info

In occasione del “The Ultimate Tour”, la tournée di Bryan Adams per portare il suo ultimo disco di successi in giro per le città del mondo, la rockstar canadese ha fissato due tappe anche in Italia.

La prima tappa è a Padova, venerdì 23 novembre 2018, presso il Gran Teatro Geox. La seconda è a Montichiari, il 24 novembre, presso il PalaGeorge Montichiari. Entrambi i concerti cominceranno alle ore 20:00.

La prevendita dei biglietti è già cominciata su TicketOne e FastTicket, ma le tappe potrebbero andare in sold out già nei prossimi giorni. Il prezzo per l’ingresso parte da circa 46 € per il parterre in piedi e arriva a 79€ con le poltrone alzate numerate a Padova, mentre a Montichiari la tribuna Gold arriverà a 69€.

Bryan Adams Ultimate Tour: la scaletta dei concerti a Padova e Montichiari

Il 13 novembre 2017, Bryan Adams ha rilasciato “Ultimate”, la sua raccolta di Greatest Hits che ripercorre oltre 35 anni di carriera e successi internazionali. L’album include 21 tracce, di cui due inediti. Il cantante ha già rilasciato la scaletta del concerto, che sarà un vero e proprio omaggio alla sua musica e ai fan di lunga data.

Ecco la possibile scaletta del concerto di Bryan Adams, che si esibirà in Italia a Padova e a Montichiari il 23 e il 24 novembre 2018:

One Night Love Affair Can’t Stop this thing we Started Run to You Go Down Rocking Heaven This Time It’s Only Love Please Stay Cloud Number Nine You Belong to Me Summer of ‘69 Hare I Am When You’re Gone (Everything I Do) I Do it for You Back to You Somebody Have You Really Loved a Woman? Brand New Day 18 til I Die I’m Ready The only Thing that looks good on me is You Cuts Like a Knife

Encore

Ultimate Love I Fought the Law Straight form the Heart All for Love

La Ultimate Collection di Bryan Adams si pone come dichiarazione dell’intento dell’autore di non voler smettere di creare. “Si chiamerà Ultimate Collection, ma io continuo a guardare avanti”, ha raccontato Bryan. Le due date italiane del 2018 giungono dopo le sei tappe dell’anno scorso, sempre a novembre.