Saldi 2024, quando iniziano: date e calendario regione per regione

I periodi promozionali di fine stagione partono dal 5 gennaio in tutto il Paese, con pochissime eccezioni. Anche nel 2024 infatti la data ufficiale di inizio dei saldi invernali continuerà a essere il primo giorno feriale che precede l’Epifania. Il giorno finale è invece molto spesso diverso da zona a zona, così come il divieto di effettuare promozioni nelle giornate antecedenti al via delle offerte. Ecco tutto quello che c'è da sapere