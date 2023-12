Consumi, 2024 anno incerto ma per gli esperti l’economia resiste

Secondo Mastercard, nel 2024 non sparirà il cauto ottimismo che oggi prevale tra i consumatori italiani, spinto dall’inflazione in ribasso e dall’alto tasso di occupazione. Ma i consumatori continueranno a dover fare scelte oculate, secondo Michele Centemero, country manager in Italia di Mastercard collegato con Sky Tg24 Business. In particolare, in questo periodo natalizio si prevede un’ulteriore crescita dei consumi del +6,7% rispetto all’anno scorso, spinta soprattutto dal rincaro generalizzato dei prezzi.

Nella puntata di Sky Tg24 Business di mercoledì 20 dicembre 2023 (riguardala qui), spazio anche ai mercati, alle prospettive della borsa per l’anno prossimo e al rapporto degli italiani con gli investimenti sul mattone. Ne abbiamo parlato con gli ospiti Andrea Seminara, Ceo di Redhedge Asset Management, e con Giovanni Bardanzellu, presidente di Federproprietà.