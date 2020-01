Dieci abilità pratiche per affrontare i lavori del futuro. FOTO

9 – L'ARTE DELL'INCESSANTISMO. Montemagno suggerisce l'approccio dell’incessantismo, "ossia di una presenza attiva e distribuita sulle principali piattaforme social". E cioè farsi conoscere in maniera quantitativamente significativa, visto che al giorno d'oggi tutti comunicano ed è difficile emergere. Non si può più fare a meno di esserci sui social perché lì stanno i clienti. E di farlo in modo costante e con tenacia. Come ha fatto per anni nel tennis il campione Nadal (nella foto), che Montemagno cita