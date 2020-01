Montemagno: "Ecco le 10 abilità per muoversi nel mondo dei new media"

La cosa più incredibile è la quantità di persone che riesce ad attirare. Marco Montemagno si definisce imprenditore digitale e nel suo mini-tour di una settimana in Italia (perché vive a Brighton, in Inghilterra) per presentare il nuovo libro “Lavorability”, ha incontrato almeno settemila persone in meno di 10 incontri. Non solo. A stupire è il ventaglio di età di chi lo segue: giovani, certo, i soliti giovanissimi "smanettoni" (ma quale under 30 oggi non lo è?), ma anche tanti quarantenni e cinquantenni. Imprenditori che vogliono rifarsi una vita professionale, imparare a nuotare nel grande fiume digitale dove chi non si bagna paga pegno. Quello dell’esclusione dal mondo del business in rete, dove girano i soldi veri. Piattaforme come Facebook o Instagram fatturano miliardi, che diventano anche trilioni quando parliamo di Google, Amazon o Microsoft. Un fiume in cui bisogna nuotare, non c’è niente da fare. E per farlo prima di tutto occorre conoscere bene anche realtà come Pokemon Go, Fortnite, TikTok. Che non sono solo giochi per bambini (da tenere sotto controllo l’evoluzione di TikTok, il nuovo social che potrebbe esplodere a breve, come Instagram qualche anno fa). Saper decidere e saper comunicare

"Pubblicare, pubblicare, pubblicare"

Il libro è dedicato ai 10 comandamenti da seguire per avere successo sui social. Mai dimenticarne il primo - ricorda Montemagno - che ha a che fare con la quantità dei post messi in rete: “Pubblicare, pubblicare, pubblicare”. Almeno 4 video o contenuti per piattaforma ogni giorno. Il minimo indispensabile, tenendo sempre a mente una dritta: se Facebook o Instagram fanno una selezione dei video pubblicati - e fanno pagare gli utenti per un numero più alto di visualizzazioni (prima vengono quelli sponsorizzati, poi quelli gratuiti) - nel caso di Linkedin, almeno per ora, ogni contenuto è uguale all’altro. Uno vale uno, verrebbe da dire, ed ogni riferimento è puramente casuale.

L'arte dell'impresa

Le 10 abilità

Per chi vuole approfondire l’universo del digitale il libro di Montemagno è uno strumento utile e informativo. “10 abilità pratiche per affrontare i lavori del futuro” è il catenaccio. Le elenchiamo, con l’avvertenza che per capirne la peculiarità occorre non fermarsi ad una prima lettura. Il libro di Montemagno nasconde dritte e trucchi accanto ad affermazioni apparentemente ovvie note dai tempi di Aristotele (FOTO): 1) imparare la giusta comunicazione in rete, 2) focalizzarsi sulle poche decisioni da prendere ogni giorno nella propria attività lavorativa, 3) ricominciare a 50 anni un’attività in rete, 4) imparare l’arte dell’impresa, 5) sapersi rendere attraenti sui social, 6) competenza, 7) l’importanza dell'irrazionalità, 8) la differenza tra competenza e informazione, 9) responsabilità, 10) etica nel mondo del web. Chiudendo con una citazione del grande comico bolognese Alessandro Bergonzoni: “Io sono per la chirurgia etica, occorre rifarsi il senno”.

Lavorability, competenza, responsabilità e incessantismo