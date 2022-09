Cosa succede se la Russia chiude il gas: gli scenari per Italia e Ue

1/10 ©Ansa

La Russia ha bloccato in questi giorni le forniture di gas verso l’Europa, fermando il gasdotto Nord Stream 1. I motivi ufficiali sono che si sta svolgendo una manutenzione. E il 2 settembre Gazprom ha individuato nuovi problemi per cui "il trasporto di gas" è stato "completamente fermato". Gli Stati europei temono si tratti di una ritorsione per le sanzioni inflitte a Mosca per la guerra in Ucraina. La preoccupazione è che questa decisione diventi permanente o venga periodicamente usata di nuovo. E in vista dell’autunno questo potrebbe creare problemi all’Ue

