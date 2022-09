1/7 ©Ansa

Dal prossimo ottobre i termosifoni saranno accesi per un’ora in meno al giorno e segneranno un grado in meno: non più 20°C ma 19°C. Non solo per le case private con riscaldamento centralizzato, ma anche per gli edifici pubblici. La notizia, già filtrata da fonti ministeriali, è stata confermata dal ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani (in foto) all’Adnkronos, dopo essere stata illustrata dallo stesso ministro ai colleghi di governo nell’ambito dell’informativa sul piano di risparmio del gas per i prossimi mesi

