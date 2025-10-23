Ragioneria Generale dello Stato: cos'è, come funziona e che ruolo ha

La Ragioneria Generale dello Stato è un organo centrale di supporto e verifica del Parlamento e del governo nelle politiche, nei processi e negli adempimenti di bilancio. Il suo principale obiettivo istituzionale è quello di “garantire la corretta programmazione e la rigorosa gestione delle risorse pubbliche”, come viene spiegato anche sul sito del Mef.

È alla Ragioneria, quindi, che vengono delegate la certezza e l'affidabilità dei conti dello Stato, così come la verifica e l'analisi degli andamenti della spesa pubblica. Ma sono di sua competenza anche la predisposizione dello schema di bilancio di previsione annuale, con i relativi provvedimenti di assestamento e variazione, del bilancio pluriennale dello Stato, del disegno di legge finanziaria e dei provvedimenti ad essa collegati.