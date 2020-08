7/10 ©Fotogramma

La cessione si applica a tutti gli interventi agli immobili agevolati fiscalmente e quindi, per: super ecobonus (credito pari al 110% in cinque anni); eco bonus (fino al 75% in dieci anni); sisma bonus (110% in cinque anni), bonus facciate (90% in 10 anni) e bonus ristrutturazione (50% in dieci anni)