Come fare una fattura elettronica con la procedura Agenzia Entrate

Per predisporre le fatture elettroniche è necessario avere un dispositivo elettronico (computer, smartphone o tablet) e un software che consenta la compilazione del file nel formato Xml. Il Fisco mette a disposizione diversi servizi gratuiti per aiutare gli operatori Iva a compilarle e inviarle. Dal 1° luglio 2022 la fattura elettronica in Italia diventerà obbligatoria anche per le partite Iva in regime forfettario