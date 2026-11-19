La "nuova fiammata dei prezzi dell’inflazione" sta tornando a colpire "almeno nel breve il potere d'acquisto" ma occorre "evitare la tentazione" di agire con tagli di tasse come negli scorsi anni perché "la finanza pubblica ha dei limiti", ha affermato Panetta

"La Banca Centrale Europea, come tutte le banche centrali mondiali, in questo momento si trova di fronte a una serie di scelte complicate, perché dobbiamo decidere quanto forte spingere sull'acceleratore dei tassi di interesse per contenere l'inflazione senza arrecare danni. Credo che abbiamo mantenuto un buon equilibrio aumentando i tassi due volte". Con queste parole il governatore di Bankitalia, Fabio Panetta, durante l'evento del progetto Nexus a Fiuggi, ha descritto la congiuntura economica italiana e mondiale attuale.

La "nuova fiammata dei prezzi dell’inflazione" sta tornando a colpire "almeno nel breve il potere d'acquisto" ma occorre "evitare la tentazione" di agire con tagli di tasse come negli scorsi anni perché "la finanza pubblica ha dei limiti", ha affermato Panetta, sottolineando come "occorre tornare a parlare di più crescita". Il governatore ha rilevato come occorre agire "sul basso livello dei salari" per questo ha apprezzato l'accordo siglato da associazioni imprenditoriali e sindacati nei giorni scorsi su contratti e salari.

“Italia fuori da tensioni dei mercati”

"In questi giorni di tensioni sui mercati internazionali", "l'Italia è rimasta molto al di fuori" del balzo degli spread, "il nostro debito è sempre elevato ma è passato il messaggio per cui non ci si aspetta che prevalga un eccesso di generosità fiscale", ha aggiunto rispondendo alla domanda se ritiene i conti pubblici a rischio in vista delle elezioni. "Questo - ha proseguito - è condiviso da molti e si è visto che paga. È inutile spendere molti soldi se poi si generano tensioni, crisi" e balzo dello spread. "Credo che la disciplina, la ragionevolezza fiscale sia lo scenario di base".

Le operazioni "di aggregazione" fra banche italiane e straniere di questi mesi hanno consentito di creare gruppi che possano competere sui mercati con "risultati migliori e guadagni di efficienza" allineandoci "alla Germania e avvicinandoci alla Francia", ha dichiarato. Panetta ha poi sottolineato che l'istituto centrale, assieme all'Antitrust, vigilerà affinché la concentrazione non porti a effetti indesiderati per il credito a famiglie e Pmi dando troppo "potere contrattuale" agli istituti di maggiori dimensioni.