La sede legale e operativa del polo tedesco del gruppo (che unirà Commerzbank e la controllata HypoVereinsbank) resterà a Francoforte, mantenendo la quotazione alla Borsa tedesca. Commerzbank continuerà a disporre di un livello di capitale adeguato e manterrà in Germania l'autonomia sulle decisioni chiave, garantendo il supporto finanziario alle piccole e medie imprese tedesche (Mittelstand)

UniCredit e il governo tedesco hanno raggiunto un'intesa che sblocca l'acquisizione di Commerzbank, garantendo il mantenimento della sede e della quotazione a Francoforte in cambio della rinuncia di Berlino ai posti nel consiglio di sorveglianza. L'accordo, formalizzato tramite impegni scritti inviati dall'amministratore delegato di UniCredit Andrea Orcel al ministro delle Finanze tedesco Lars Klingbeil, definisce gli assetti futuri della banca tedesca. Resta ancora da definire nei dettagli il destino del pacchetto azionario del 12% detenuto dallo Stato tedesco, mentre UniCredit ha già ottenuto il via libera della BCE e della Commissione Europea per salire fino a circa il 50% e assumere il controllo.

Gli impegni

Gli impegni nel complesso sono otto. "Posizionamento di Francoforte come nostra sede centrale in Germania a partire dal momento della fusione tra HypoVereinsbank e Commerzbank; mantenendo al contempo la possibilità di conservare una presenza e un'attività significative a Monaco di Baviera, nonché un approccio regionale all'attività, a sostegno dell'autonomia locale e della vicinanza ai clienti", afferma Orcel che indica anche il "mantenimento della quotazione in Borsa di Commerzbank e dell'entità risultante dalla fusione". Altro vincolo è "l'adeguata rappresentanza di Commerzbank e HypoVereinsbank nel comitato esecutivo del gruppo UniCredit". La proposta è di "nominare cittadini tedeschi in possesso delle competenze e della reputazione adeguate" al board di Unicredit "e, se del caso, ai comitati competenti e alle cariche di presidenza". "Il tutto nell'ambito del prossimo regolare processo di rinnovo del consiglio previsto per il 2027 e previa approvazione degli azionisti", spiega il top manager. Da parte della banca italiana c'è "l'impegno nei confronti dei clienti 'Mittelstand' di Commerzbank e capacità internazionali specificamente rivolte a sostenere le imprese del 'Mittelstand' e gli esportatori: potenziamento del loro accesso alla più ampia rete di UniCredit in 14 mercati".

Investimenti in formazione e tencologie digitali

Tra gli impegni fondamentali Orcel sottolinea la volontà di Unicredit di una "adeguata allocazione del capitale e autonomia decisionale in Germania nel rispetto delle leggi vigenti". Previsti poi "investimenti significativi a Francoforte nei settori della formazione - compresa l'UniCredit Corporate University - e delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale, nonché la creazione di un centro di eccellenza e innovazione per il gruppo in Germania". Altro elemento che è indicato come importante è il "proseguimento di un dialogo costruttivo con tutte le parti interessate, compresa la cooperazione e il dialogo attivo con il comitato aziendale e i sindacati, tenendo conto anche degli accordi esistenti in materia di tutela dei dipendenti". Le condizioni indicate "includono inoltre - sottolinea Orcel il riconoscimento da parte del Governo federale della nuova strategia 'Unlocked' di UniCredit per Commerzbank, ricalibrata in linea con i seguenti impegni. Tutto ciò contribuirà a garantire i migliori risultati possibili per la Germania, Commerzbank, HypoVereinsbank e i rispettivi stakeholder di UniCredit: dipendenti, clienti, comunità e azionisti".