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Economia

Banche europee, la riforma e la prova del nove

Andrea Bignami

Andrea Bignami
La Commissaria europea per i Servizi finanziari e l'Unione del risparmio e degli investimenti, Maria Luis Albuquerque, mentre parla ai media il 17 luglio 2026 a Bruxelles, delineando le linee guida sulla competitività del settore bancario dell'UE (Foto di Thierry Monasse/Getty Images)

Due momenti apparentemente scollegati che invece non lo sono: a Bruxelles è stato presentato il piano della Commissione per banche europee più grandi, integrate e competitive, con meno discrezionalità nazionale e regole armonizzate, mentre a Berlino il governo tedesco preparava la lista delle condizioni da porre a UniCredit per l'acquisizione di Commerzbank. Da una parte la teoria dell'integrazione, dall'altra la pratica della resistenza nazionale. In questo spazio si gioca il futuro dell'unione bancaria europea

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