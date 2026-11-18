Secondo l'Osservatorio D di Valore D e SWG, la violenza economica resta una delle forme di abuso meno riconosciute dagli italiani. Solo il 39% considera violenza chiedere al partner di rinunciare alla promozione, mentre quasi uno su due non identifica come tale l'obbligo di giustificare ogni spesa ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Solo il 39% degli italiani riconosce con certezza come forma di violenza economica la richiesta al partner di rinunciare a una promozione. È quanto emerge dall'indagine dell'Osservatorio D, realizzata con SWG e presentata alla Camera dei Deputati in occasione del lancio del terzo volume di "Dal silenzio all'azione", promosso da Valore D in collaborazione con Global Thinking Foundation.

Una forma di violenza ancora poco visibile La violenza economica si esercita attraverso il controllo del reddito e dei conti, l'indebitamento forzato, l'esclusione dalle decisioni economiche della famiglia e il sabotaggio del lavoro. Sono comportamenti che limitano l'autonomia economica di chi li subisce e ne aumentano la dipendenza dal partner. Si tratta di una delle forme meno visibili della violenza di genere: non lascia segni e raramente porta a una denuncia.

Il lavoro è l'ambito meno riconosciuto I comportamenti che incidono sulla vita professionale sono quelli meno identificati come violenza economica. Solo il 39% considera tale la richiesta di rinunciare a una promozione, il 36% lo scoraggiare l'acquisizione di nuove competenze e appena un italiano su tre le pressioni per ridurre l'orario di lavoro e dedicarsi alla famiglia. Sulla rinuncia alla promozione emerge inoltre un divario di genere: la riconosce come violenza il 44% delle donne contro il 34% degli uomini.

Anche il controllo delle spese divide Le incertezze non riguardano solo il lavoro, ma anche le forme di controllo più conosciute. Quasi un italiano su due (47%) non considera con certezza violenza l'obbligo di giustificare ogni spesa o di mostrare gli scontrini al partner. Per il 42% la violenza economica è un fenomeno spesso invisibile e meno di uno su cinque (18%) ritiene che sia riconosciuta in tutte le sue forme.

Più impegno richiesto alle aziende Il 52% chiede alle aziende un impegno maggiore nel contrasto alla violenza economica. La percentuale sale al 56% tra le donne e al 60% tra i ceti più fragili: la richiesta di un ruolo più attivo del datore di lavoro è più forte tra le persone più esposte. Eppure in azienda il denaro resta un tabù: solo un italiano su dieci si sente a proprio agio a parlare di soldi con colleghi o responsabili. Tra chi ritiene che le aziende debbano occuparsene, le misure giudicate più efficaci sono i canali di ascolto riservati (38%) e l'accredito dello stipendio su un conto intestato esclusivamente a chi subisce l'abuso, indicato dal 43% delle donne. Potrebbe interessarti Violenza economica, come aiutare le donne a riconoscerla e combatterla