Secondo quanto riportato in un documento depositato ieri presso la Securities and Exchange Commission (Sec) statunitense, di cui riferisce Bloomberg, Amazon.com e Google deterranno rispettivamente circa il 15% e il 14% del capitale azionario di Anthropic in seguito all'Ipo e al collocamento privato. Amazon potrà salire fino al 23,8%

Amazon.com e Google (Alphabet), due dei maggiori clienti di Anthropic, deterranno complessivamente oltre il 28% delle sue azioni dopo la quotazione in Borsa prevista il 19 novembre. Questa operazione andrà a rafforzare ulteriormente gli stretti legami tra le aziende che alimentano il boom dell'intelligenza artificiale. Secondo quanto riportato in un documento depositato ieri presso la Securities and Exchange Commission (Sec) statunitense, di cui riferisce Bloomberg, Amazon.com e Google deterranno rispettivamente circa il 15% e il 14% del capitale azionario di Anthropic in seguito all'Ipo e al collocamento privato.

Le quote

Amazon potrà salire fino al 23,8% se deciderà di convertire tutte le “cambiali” che Anthropic ha emesso a favore di Amazon per utilizzare i suoi servizi di cloud computing. La partecipazione di Google include le 135,1 milioni di azioni senza diritto di voto che si è impegnata ad acquistare per circa 10 miliardi di dollari nell'ambito del collocamento privato da circa 26 miliardi di dollari, organizzato contestualmente all'Ipo, come indicato nel documento. Anthropic e i suoi cofondatori puntano a raccogliere fino a 64,4 miliardi di dollari con l'Ipo. Insieme al collocamento privato, si tratterebbe della più grande offerta pubblica iniziale di azioni di sempre, superando l'operazione da 75 miliardi di dollari di SpaceX di giugno. Insieme quindi Amazon e Google potrebbero arrivare a detenere il 36,5% di Anthropic quotata.

I legami tra le aziende

La documentazione rivela gli stretti legami tra le aziende. Anthropic afferma nel suo documento che Amazon, Google e Microsoft "sono contemporaneamente nostri investitori, clienti, partner di distribuzione e concorrenti". Secondo quanto riportato domenica da Bloomberg News, l'Ipo di Anthropic ha registrato ordini per quasi sette volte il numero di azioni disponibili. Fonti vicine alla vicenda hanno riferito che i banchieri hanno comunicato ai potenziali investitori che la società darà la priorità agli attuali azionisti e che alcuni potenziali acquirenti riceveranno quote inferiori a quelle previste. Google deterrà 1,79 miliardi di azioni, pari al 32% delle azioni senza diritto di voto. Amazon deterrà 1,92 miliardi di azioni senza diritto di voto di Anthropic, pari al 34% delle azioni di Classe N.