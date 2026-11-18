Introduzione
Domani, 19 novembre, è atteso il debutto al Nasdaq di New York di Anthropic, la compagnia tecnologica guidata da Dario e Daniela Amodei che ha creato il chatbot di intelligenza artificiale Claude. Cresce l'attesa per l'operazione che nelle scorse settimane è stata accompagnata da indiscrezioni di segno opposto sul valore effettivo dell'offerta pubblica iniziale (Ipo). In vista della quotazione, l'azienda ha reso noto, in un comunicato, il numero di azioni che verranno emesse e la fascia di prezzo prevista.
Quello che devi sapere
Quante azioni verranno emesse?
Anthropic si presenterà agli investitori con un'offerta pubblica iniziale di 825 milioni di azioni ordinarie di classe A. L'azienda americana prevede inoltre di concedere ai sottoscrittori 30 giorni di tempo in più per l'acquisto di ulteriori 123,7 milioni di azioni ordinarie.
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Qual è la forbice di prezzo delle azioni?
Come indicato dalla stessa società, il prezzo per singola azione dovrebbe collocarsi in una forchetta compresa tra i 70 e i 78 dollari. Secondo quanto riporta il Wall Street Journal, i titoli potrebbero essere offerti a 80 dollari l'uno, comunque meno dei 135 dollari fissati lo scorso giugno per il debutto in Borsa di Space X che ha infranto un record nella storia degli Ipo. Per la giornata di oggi è attesa la comunicazione del prezzo definitivo.
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Come si chiamerà Anthropic in Borsa?
La big tech ha fatto sapere inoltre di aver presentato domanda per la quotazione nel listino newyorkese dedicato ai titoli tecnologici con il simbolo "Ant".
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Quanto sarà valutata Anthropic?
Stando a quanto riporta il quotidiano The Guardian, l'operazione potrebbe portare a una valutazione dell'azienda a 1,4 miliardi di dollari. Secondo indiscrezioni la domanda potrebbe superare di sei volte l'offerta. Ipotizzando invece una collocazione a 80 dollari, la start up verrebbe valutata intorno ai 1,6 miliardi.
Cosa succede dopo l'acquisto?
L'acquisto pubblico di azioni apre la strada all'ottenimento di un diritto di voto che tuttavia nel loro complesso non possono andare oltre il 49,9% del totale dei voti. Di conseguenza, i futuri acquirenti non avranno voce in capitolo su cambiamenti di assetto e di gestione nell'azienda di San Francisco.
Quali sono le previsioni?
Come riporta l'agenzia Reuters, Anthropic punta a raccogliere 64 miliardi di dollari tramite il collocamento pubblico di azioni. Altri 26 miliardi arriverebbero invece tramite il collocamento privato rivolto ad investitori come Microsoft, Nvidia, Google e Broadcom, portando la raccolta a circa 90,4 miliardi.
In che contesto avviene la quotazione?
Il condizionale è però d'obbligo perché la quotazione di Anthropic si inserisce in una fase caratterizzata da forte volatilità per i titoli tecnologici, appesantiti dai crescenti timori degli investitori sul settore dell'intelligenza artificiale. Ad alimentare i dubbi sono soprattutto i tempi nei quali investimenti multimiliardari accumulati in pochi anni si tradurranno in profitti.
Quanto pesa la concorrenza cinese?
Un secondo aspetto da considerare è il peso dei colossi IA cinesi che rappresentano una sfida diretta ai concorrenti americani. Da DeepSeek a Moonshot IA: sono diverse le aziende tecnologiche del Dragone che hanno raggiunto risultati sorprendenti riuscendo a mantenere i costi relativamente contenuti.
Quali sono i rischi per il gruppo?
Nonostante la crescita vertiginosa dei ricavi registrata in passato, Anthropic rischia di uscire con le ossa rotte dopo aver perso già 80 miliardi nel primo semestre 2026. L'azienda deve affrontare una serie di rischi, tra cui una base di clienti limitata e un accesso incerto alla potenza di calcolo. Nei prossimi anni la compagnia potrebbe spendere 750 miliardi di dollari solo per acquisire più capacità di calcolo, inclusi accordi in fase di negoziazione.
L'incognita sicurezza
La società ha delineato poi un ampio ventaglio di fattori di rischio, tra cui l'incertezza su come impedire ai propri modelli di IA di causare danni e come tutelarsi dalle relative responsabilità, che spaziano da sofisticati attacchi informatici a possibili ricatti da parte di modelli fuori controllo. In un contesto caratterizzato da scarsa fiducia del mercato sull'IA - anche per il recente scandalo Nvidia - l'esordio in Borsa si accompagna nell'immediato ad una serie di sfide non solo dal punto di vista finanziario ma anche sulla stessa mission dell'azienda: sviluppare una tecnologia sicura in grado, in ultima istanza, di portare benefici reali nella vita delle persone.
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