Introduzione

Domani, 19 novembre, è atteso il debutto al Nasdaq di New York di Anthropic, la compagnia tecnologica guidata da Dario e Daniela Amodei che ha creato il chatbot di intelligenza artificiale Claude. Cresce l'attesa per l'operazione che nelle scorse settimane è stata accompagnata da indiscrezioni di segno opposto sul valore effettivo dell'offerta pubblica iniziale (Ipo). In vista della quotazione, l'azienda ha reso noto, in un comunicato, il numero di azioni che verranno emesse e la fascia di prezzo prevista.