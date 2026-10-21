Anthropic, perdita da 80,7 miliardi nel 2026: i rischi per l'Ipo

Nonostante la forte crescita dei ricavi, la società evidenzia irschi legati alla concentrazione della clientela e all'accesso alla capacità di calcolo. L'azienda stima inoltre di poter spendere fino a 750 miliardi di dollari nei prossimi anni per rafforzare la propria infrastruttura tecnologica ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Anthropic si prepara alla mega offerta pubblica iniziale (Ipo) con perdite elevate. Secondo una bozza del prospetto informativo visionata dal Wall Street Journal, la società di intelligenza artificiale guidata da Dario Amodei ha registrato una perdita netta di 80,7 miliardi di dollari nel primo semestre del 2026.

I rischi per il gruppo Nonostante la forte crescita dei ricavi vertiginosa, l'azienda deve affrontare una serie di rischi, tra cui una base di clienti limitata e un accesso incerto alla potenza di calcolo. La società ha indicato che nei prossimi anni potrebbe spendere 750 miliardi di dollari per acquisire più capacità di calcolo, inclusi accordi attualmente in fase di negoziazione. Potrebbe interessarti Anthropic, allerta sull'AI: potrebbe "infiltrarsi" in forni o tv

Sicurezza AI sotto osservazione Molti dei dati della bozza, resi noti per la prima volta, indicano la crescita l'impetuosa di Anthropic, inclusa la mega perdita che è un adeguamento contabile legato ad accordi di finanziamento: per confronto, nello stesso periodo del 2025, il 'rosso' era stato di 13 miliardi. La società ha delineato un ampio elenco di fattori di rischio, tra cui l'incertezza su come impedire ai propri modelli di IA di causare danni e come tutelarsi dalle relative responsabilità, che spaziano da sofisticati attacchi informatici a possibili ricatti da parte di modelli fuori controllo.

Maxi Ipo all'orizzone L'azienda di San Francisco si sta preparando a un'Ipo di grande portata, che, secondo il quotidiano statunitense, potrebbe raggiungere una valutazione di 2.000 miliardi. Il documento depositato rivela un'azienda in crescita vertiginosa, che necessita di centinaia di miliardi di dollari di capitale per acquisire la potenza di calcolo necessaria all'addestramento e all'erogazione dei propri modelli di intelligenza artificiale.

Ricavi concentrati su pochi grandi clienti La crescita dei ricavi è strettamente legata a pochi grandi clienti. L'azienda ha dichiarato che circa un quinto dei suoi 16,3 miliardi di dollari di ricavi, registrati nel primo semestre del 2026, proviene da due clienti. Secondo la bozza del prospetto, una "quota significativa" dei propri ricavi continuerà a derivare da un "numero limitato di clienti" nel prossimo futuro. La società ha assunto impegni contrattuali per circa 450 miliardi in servizi di cloud computing, da corrispondere nei prossimi 7-10 anni, con la maggior parte degli accordi non soggetta a cancellazione.