È l'ultimo avvertimento che lancia Anthropic sui potenziali rischi per la sicurezza legati a questa tecnologia, contenuto in una ricerca che la stessa azienda americana ha pubblicato sul suo blog

Anthropic lancia l'allarme: tra pochi mesi l'intelligenza artificiale potrà "infiltrarsi" nei nostri piccoli elettrodomestici connessi alla rete Internet.

La società statunitense di intelligenza artificiale mette in guardia sui potenziali rischi per la sicurezza legati a questa tecnologia in una ricerca che la stessa azienda americana ha pubblicato sul suo blog.

Come potrebbe avvenire

Anthropic ha illustrato come i modelli di IA potrebbero potenzialmente infiltrarsi in dispositivi connessi - come forni intelligenti o box Tv - e sfruttarne la potenza di calcolo per diffondersi in altri dispositivi. Sarebbe "difficile arrestare" un simile modello di IA, afferma la società, "poiché non esiste un punto di spegnimento centralizzato". La società ha dichiarato di aver condotto diversi test per verificare se l'IA fosse in grado di autoreplicarsi. Uno di questi ha comportato l'esecuzione di un modello ridotto di Google, Gemma4-26B-A4B, su una rete composta da 15 box Android TV economici, di marchi minori.