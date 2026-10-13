OpenAi ha riferito che l'Fbi ha arrestato un suo dipendente che aveva nascosto "un sofisticato dispositivo di registrazione all'interno di uno dei nostri uffici". Al momento, si legge in un post su X, "non abbiamo riscontri che indichino un accesso improprio o l'esfiltrazione di pesi dei modelli, codice sorgente o dati dei clienti da parte di questo individuo".

"Abbiamo utilizzato i nostri modelli per analizzare il dispositivo e risalire alla sua provenienza, identificando un dipendente che lo aveva piazzato pochi giorni prima", ha spiegato OpenAI in merito alla vicenda. "Abbiamo segnalato l'accaduto all'Fbi e siamo grati agli agenti e ai procuratori che hanno agito tempestivamente per effettuare l'arresto. L'indagine dell'Fbi è in corso e continueremo a sostenere il loro lavoro".