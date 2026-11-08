Vacanze annullate, dalla malattia ai voli cancellati: quando spetta il rimborsoEconomia
Introduzione
Una problema fisico improvviso, un volo cancellato o un aumento inatteso dei costi possono costringere a rinunciare a una vacanza già prenotata. Ma in quali circostanze è possibile recuperare il denaro speso? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i diritti di chi non può partire per gravi problemi di salute, distinguendo la rinuncia volontaria dall'impossibilità di effettuare il viaggio. Alle tutele previste dal Codice del turismo si aggiungono quelle europee sui voli e le indicazioni del Codacons in materia di rimborsi, penali e assicurazioni.
Quello che devi sapere
Il viaggio annullato
La vicenda esaminata dalla Cassazione riguarda due coppie di parenti che avevano organizzato un soggiorno a Londra, acquistando due distinti pacchetti turistici. Poco prima della partenza, però, una delle donne è stata colpita da una grave patologia, rendendo impossibile la vacanza programmata insieme. Il marito e il cognato hanno quindi chiesto al tour operator la restituzione delle somme versate, pari a 2.349,09 euro per ciascun contratto. La società ha respinto la richiesta, sostenendo che si trattasse di una cancellazione volontaria, soggetta alle penali contrattuali. Secondo l'organizzatore, inoltre, i clienti avrebbero dovuto rivolgersi alla compagnia assicurativa con cui avevano stipulato una polizza contro l'annullamento.
Per approfondire: Aeroporti, quanto si aspetta ai controlli di sicurezza? I dati degli scali italiani
La battaglia giudiziaria
La controversia è arrivata inizialmente davanti al Giudice di Pace di Matera, che ha riconosciuto le ragioni dei viaggiatori disponendo la restituzione degli importi pagati. La decisione è stata successivamente ribaltata dal Tribunale, che ha accolto l'appello del tour operator, ritenendo applicabili le condizioni previste per il recesso. I due consumatori hanno così portato la vicenda davanti alla Corte di Cassazione, che con l'ordinanza numero 17136 del 2026 ha accolto il ricorso, annullando la precedente pronuncia.
Per approfondire: Ryanair, dal 10 novembre nuove regole su check-in e bag-drop: cosa cambia
Cosa ha deciso la Cassazione
Secondo i giudici, non tutte le cancellazioni possono essere considerate una libera scelta del turista. Quando un evento imprevedibile e indipendente dalla sua volontà compromette concretamente lo scopo del soggiorno, può configurarsi un'impossibilità sopravvenuta di utilizzare i servizi acquistati. In questa situazione il contratto può estinguersi, con conseguente diritto alla restituzione del prezzo, secondo i principi richiamati dall'articolo 1463 del Codice civile. La presenza di un'assicurazione non elimina questa possibilità, perché il rapporto con la compagnia assicurativa rimane distinto da quello con l'organizzatore.
Quando spetta il rimborso
La pronuncia non introduce un diritto automatico al rimborso per qualsiasi problema di salute. È necessario dimostrare che l'impedimento sia effettivamente tale da compromettere la finalità della vacanza e che non dipenda dalla volontà dell'interessato. Una malattia lieve o una semplice decisione di cambiare programma non sono quindi sufficienti. La vicenda giudiziaria, inoltre, non è ancora conclusa: la Cassazione ha rinviato il procedimento al Tribunale di Matera, che dovrà riesaminare il caso applicando i principi indicati dalla Corte. Le considerazioni riguardano specificamente i pacchetti turistici e non possono essere estese automaticamente ai singoli biglietti aerei.
Le regole sui pacchetti vacanza
Le tutele dei consumatori assumono particolare importanza anche in presenza di cancellazioni e modifiche ai viaggi organizzati. Nel corso del 2026, le tensioni in Medio Oriente e le preoccupazioni per l'approvvigionamento di carburante aereo hanno alimentato l'incertezza nel settore turistico. Secondo i dati diffusi da Assoviaggi, tra gennaio e aprile le prenotazioni di viaggi organizzati erano diminuite del 30% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. In questo contesto, il Codacons ha ricordato le principali garanzie previste dalla normativa. Se l'organizzatore non può rispettare elementi essenziali del pacchetto, il cliente può avere diritto a una soluzione alternativa adeguata oppure, alle condizioni previste dalla legge, a sciogliere il contratto senza penali e ottenere il rimborso.
Quando sono ammessi i rincari
Il Codice del turismo consente agli organizzatori di modificare il prezzo di un pacchetto già acquistato soltanto in presenza di specifiche condizioni, come variazioni dei costi del carburante, delle tasse applicate ai servizi o dei tassi di cambio. La possibilità di aumento deve essere espressamente prevista nel contratto e comunicata al cliente, con una spiegazione delle ragioni e del calcolo, almeno 20 giorni prima della partenza. Se il rincaro supera l'8% del costo complessivo, il viaggiatore può rinunciare senza pagare spese di recesso. Per i biglietti aerei acquistati separatamente, invece, le compagnie non possono imporre unilateralmente supplementi carburante dopo l'acquisto.
Se viene cancellato il volo
Per chi organizza autonomamente le ferie, prenotando separatamente trasporto e alloggio, valgono regole differenti. In caso di cancellazione di un volo coperto dalla normativa europea, il passeggero può scegliere tra il rimborso del biglietto e una sistemazione su un altro collegamento, appena possibile oppure in una data successiva di sua convenienza, secondo la disponibilità. Se il disagio si verifica in prossimità della partenza, la compagnia deve inoltre garantire l'assistenza necessaria, compresi pasti, eventuale pernottamento in albergo e trasferimenti. Resta però il rischio di perdere quanto già pagato per hotel ed escursioni prenotati autonomamente, qualora non siano rimborsabili.
I risarcimenti fino a 600 euro
Diverso dalla restituzione del prezzo del biglietto è il diritto alla compensazione economica, previsto in determinate circostanze quando la cancellazione viene comunicata meno di 14 giorni prima della partenza. Gli importi sono di 250 euro per le tratte fino a 1.500 chilometri, 400 euro per i voli intermedi e quelli intraeuropei oltre tale distanza e 600 euro per i collegamenti più lunghi, superiori a 3.500 chilometri. Sono previste alcune eccezioni e possibili riduzioni degli importi. Il pagamento non è dovuto se il vettore dimostra che il disservizio deriva da circostanze eccezionali inevitabili. La Commissione europea ha precisato, nelle indicazioni pubblicate l'8 maggio 2026, che un'effettiva carenza di carburante può giustificare l'esenzione, mentre il semplice aumento del suo prezzo non costituisce di per sé una circostanza eccezionale.
Le assicurazioni di viaggio
Un'ulteriore forma di protezione è rappresentata dalle polizze turistiche, il cui costo, secondo il Codacons, oscilla mediamente tra il 3 e l'8% del valore della vacanza. Le coperture possono comprendere spese mediche, annullamenti, penali e servizi già acquistati, ma non garantiscono il recupero di qualsiasi importo. Occorre prestare attenzione soprattutto a franchigie, massimali ed esclusioni contrattuali. Generalmente, il semplice timore di partire per ragioni legate alla sicurezza internazionale non costituisce una motivazione sufficiente per ottenere il rimborso. Molte assicurazioni escludono inoltre gli eventi riconducibili a guerre, disordini e terrorismo. Prima di prenotare è quindi importante verificare le condizioni di cancellazione, conservare la documentazione e consultare gli aggiornamenti della Farnesina attraverso il portale Viaggiare Sicuri.
Per approfondire: Natale 2026, è già caro voli: Milano-Reggio Calabria a 427 euro. Le rotte più costose