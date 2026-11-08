Diverso dalla restituzione del prezzo del biglietto è il diritto alla compensazione economica, previsto in determinate circostanze quando la cancellazione viene comunicata meno di 14 giorni prima della partenza. Gli importi sono di 250 euro per le tratte fino a 1.500 chilometri, 400 euro per i voli intermedi e quelli intraeuropei oltre tale distanza e 600 euro per i collegamenti più lunghi, superiori a 3.500 chilometri. Sono previste alcune eccezioni e possibili riduzioni degli importi. Il pagamento non è dovuto se il vettore dimostra che il disservizio deriva da circostanze eccezionali inevitabili. La Commissione europea ha precisato, nelle indicazioni pubblicate l'8 maggio 2026, che un'effettiva carenza di carburante può giustificare l'esenzione, mentre il semplice aumento del suo prezzo non costituisce di per sé una circostanza eccezionale.