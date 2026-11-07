Tari 2026, seconda rata e saldo: come si calcola e quando si paga

Introduzione

Le scadenze della Tari 2026 cambiano da città a città. La tassa che finanzia la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, istituita nel 2014 e che ha preso il posto della Tares, viene gestita a livello comunale: ogni amministrazione decide quando riscuoterla e in quante rate suddividere il pagamento. Molti enti seguono uno schema simile, con acconti nei primi mesi dell’anno e saldo entro dicembre, ma non esiste un calendario nazionale. Milano e Roma, per esempio, hanno adottato scadenze differenti.