Adusbef poi ricorda che mentre il dazio temporaneo da 3 euro imposto dall'Unione europea dallo scorso 1° luglio vale solo per le spedizioni da Paesi extra-Ue di importo inferiore ai 150 euro, la tariffa doganale da 2 euro non ha limiti di valore né di durata e si applica a tutte le vendite di beni importati da Paesi situati al di fuori dell'Unione europea. Entrambe le misure, inoltre, sono soggette a Iva e devono essere pagate sempre, anche in caso di reso della merce acquistata. Ai sensi dell'art. 20, par. 6, del Regolamento (UE) 2026/2108 la tariffa di gestione da 2 euro è dovuta dal momento in cui la dogana accetta la dichiarazione, perché è da quel momento che l'amministrazione esegue i controlli - spiega Adusbef - Questo significa che la tariffa doganale non è rimborsabile nel caso in cui il consumatore proceda ad effettuare il reso della merce acquistata, ed è sempre dovuta anche se la merce non viene svincolata o la dichiarazione viene invalidata, perché la dogana ha comunque trattato la richiesta. Sia sul dazio che sulla tassa di gestione si paga poi l'Iva, ed è questa l'unica parte che può essere rimborsata in caso di reso.