Parallelamente, l'Italia ha deciso di cancellare il contributo nazionale da 2 euro previsto sui piccoli pacchi provenienti da Paesi extra-Ue, che sarebbe scattato il primo gennaio 2027. La misura, introdotta lo scorso anno per le spedizioni di valore inferiore a 150 euro, non è mai entrata in vigore a causa di ripetuti rinvii ed è stata ora, con la Manovra, abrogata per coordinare la normativa nazionale con le nuove regole europee.

L'impatto sui conti

Proprio il nuovo quadro europeo è alla base della scelta del governo di eliminare il contributo nazionale. Nella relazione illustrativa della Manovra viene richiamato il nuovo Codice doganale Ue, che disciplina gli oneri per i controlli sulle merci e il sostegno ai costi amministrativi delle dogane. Anche i conti sono stati rivisti alla luce delle nuove regole. I 91,3 milioni di mancato gettito non sono infatti la previsione originaria, ma una stima aggiornata dal governo sulla base dei dati delle Dogane di luglio e agosto, che tengono già conto degli effetti della tassa Ue. Nella relazione tecnica si calcolano in circa 61,7 milioni le spedizioni annue potenzialmente soggette al contributo italiano e ipotizza un'ulteriore riduzione del 7,6% per effetto dell'aumento dei prezzi. Un andamento che trova riscontro anche nei dati diffusi da Bruxelles: nei tre mesi successivi all'introduzione del dazio, le dichiarazioni doganali relative ai piccoli pacchi sono diminuite in media di oltre il 60% nell'Ue.