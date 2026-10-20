La nuova imposta Ue verrà introdotta il prossimo 1 novembre. La cosiddetta handling fee (tassa di gestione) ha uno scopo puramente operativo: serve a coprire gli enormi costi amministrativi sostenuti dalle dogane europee per controllare la qualità e la sicurezza delle merci. Un'attività che si è rivelata vitale: secondo i dati dell'Agenzia delle Dogane, le ispezioni mirate condotte nell'Ue nel 2025 su elettronica, giocattoli, cosmetici e integratori hanno rivelato che oltre il 60% dei prodotti controllati non è conforme agli standard di sicurezza europei, a causa di ingredienti vietati o etichette mancanti. L'obiettivo è chiaro: arginare la concorrenza sleale dell'e-commerce selvaggio.

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