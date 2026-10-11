E-commerce, aggiornata la guida Ue sui dazi doganali: cosa sapere

E-commerce, aggiornata la guida Ue su dazi doganali e nuova tassa di gestione: cosa sapereEconomia
Introduzione
Novità fiscali in arrivo sulle merci acquistate tramite vendite a distanza e importate nell’Unione Europea. Come riporta il sito Fisco Oggi di Agenzia delle Entrate, nei giorni scorsi la Commissione Ue ha aggiornato la guida operativa che chiarisce il perimetro sia del dazio doganale temporaneo, introdotto lo scorso luglio, sia della nuova tassa di gestione, operativa dal prossimo 1° novembre. Cosa cambierà?
Quello che devi sapere
A cosa serve il vademecum della Commissione
Con le numerose modifiche introdotte nel corso di quest’anno sul regime fiscale relativo alle merci importate dall'estero nell’Unione, il documento pubblicato da Bruxelles mira a fare da "bussola" soprattutto per le amministrazioni doganali e gli operatori economici. I chiarimenti spaziano dagli aspetti generali come l’ambito applicativo delle norme ad aspetti più tecnici come gli obblighi dichiarativi da adempiere, i soggetti responsabili del pagamento e il trattamento Iva previsto.
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Dazio doganale fino al 2028
In primo luogo, il dazio doganale - normato dal regolamento Ue 2026/382 - prevede l’applicazione temporanea di un tributo da 3 euro su tutte le merci vendute a distanza e importate nell’Unione fino ad un valore intrinseco pari a 150 euro. Con l’abolizione della franchigia doganale sulle spedizioni entro una certa soglia, la tassa - prevista per un periodo di due anni fino al 1° luglio 2028 - agisce a prescindere dal regime Iva o dal tipo di dichiarazione utilizzata.
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Raggio di applicazione
Dall’alcol ai profumi fino al tabacco: il dazio da 3 euro ad articolo si applica anche sui prodotti che in precedenza erano stati esclusi dall’esenzione tariffaria. L’importo risulta sempre valido a prescindere che le merci siano state spedite o meno dal Paese terzo direttamente al destinatario nell’Unione.
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Possibile proroga entro dicembre 2027
Per quanto riguarda il dazio doganale temporaneo, nel vademecum la Commissione si dà tempo fino al 1° dicembre 2027 per valutare l’eventuale proroga oltre il 2028. Molto dipenderà da eventuali ritardi nell'entrata in funzione del Customs data hub comunitario.
Tassa europea di gestione
Nel frattempo, si avvicina il debutto della "Union handling fee", la tassa di gestione europea applicata su tutte le merci acquistate tramite vendite a distanza introdotta con il regolamento Ue 2026/2108 del 16 settembre scorso. In osservanza dell’articolo 20 del nuovo Codice doganale Ue, a partire dal prossimo 1° novembre il tributo da 2 euro verrà applicato su ogni articolo indipendentemente dal suo valore, dunque anche oltre i 150 euro. A differenza del dazio doganale temporaneo sui “piccoli pacchi” la nuova tassa di gestione ha inoltre carattere permanente, senza dunque scadenze temporali all’orizzonte.
Chi è tenuto al pagamento
Il documento fa luce inoltre sui soggetti obbligati al pagamento del dazio comunitario sulle merci importate da Paesi terzi con la responsabilità associata, in primo luogo, al dichiarante doganale. Sotto questa definizione rientrano non solo il titolare del regime "Import One Stop Shop" (Ioss) ma anche l'operatore che usufruisce degli accordi speciali (i cosiddetti special arrangements) nel versamento dell'Iva, un rappresentante indiretto oppure, in casi residuali, un qualsiasi altro soggetto chiamato a svolgere l'adempimento doganale.
Identificativi di prodotto
Un ulteriore chiarimento riguarda gli identificativi di prodotto (Pid) con l'introduzione dell'obbligo dal 1° novembre 2026 dell'identificativo su tutte le merci extra-Ue con valore intrinseco non superiore a 150 euro. Obiettivo dello strumento è quello soprattutto di rafforzare la tracciabilità dei prodotti e contrastare l'ingresso nel mercato comunitario di merci non conformi agli standard di sicurezza europea. I Pid conterranno una serie di informazioni relative a produttori e venditori online che faciliteranno il compito delle autorità competenti nel risalire alla catena di approvvigionamento ed estendere i controlli a prodotti con rischi simili.
L'impatto sul regime Iva
Sul fronte fiscale, il vademecum chiarisce che l’introduzione del dazio doganale biennale di 3 euro non modifica i regimi Iva già previsti per le spedizioni di valore fino a 150 euro, ossia Ioss, regime speciale e procedura ordinaria. Inoltre il contributo di gestione dell’Unione applicato dalle autorità doganali per le vendite a distanza di beni importati, è considerato una spesa accessoria della cessione che rientra pienamente nella base imponibile Iva.
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