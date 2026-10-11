E-commerce, aggiornata la guida Ue sui dazi doganali: cosa sapere

Introduzione

Novità fiscali in arrivo sulle merci acquistate tramite vendite a distanza e importate nell’Unione Europea. Come riporta il sito Fisco Oggi di Agenzia delle Entrate, nei giorni scorsi la Commissione Ue ha aggiornato la guida operativa che chiarisce il perimetro sia del dazio doganale temporaneo, introdotto lo scorso luglio, sia della nuova tassa di gestione, operativa dal prossimo 1° novembre. Cosa cambierà?