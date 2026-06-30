Dazi, tassa sui piccoli pacchi in Ue al via dal 1° luglio: cosa sapere

Dall'applicazione della tassa sono esclusi i beni che godono di accordi commerciali preferenziali o di misure dell'Unione doganale "a condizione che l’Iva non sia stata riscossa tramite Ioss e che siano dichiarati nel primo semestre". Ulteriori modifiche sono attese per il prossimo novembre, mese per il quale Bruxelles ha fissato l'introduzione di una distinta handling fee europea destinata a coprire i costi amministrativi delle gestioni doganali. La Commissione calcola che le importazioni tramite e-commerce siano aumentate esponenzialmente negli ultimi anni, "toccando quasi 5,9 miliardi di articoli nel 2025".