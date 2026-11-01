Concordato preventivo 2026-2027, adesioni entro il 2 novembre

Il meccanismo consente ai lavoratori autonomi di definire in anticipo il reddito su cui versare le imposte. Il governo ha introdotto nuovi incentivi, tra cui il ravvedimento speciale ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Scade domani, 2 novembre, il termine per l'adesione al concordato preventivo biennale, il meccanismo tra lavoratori autonomi e amministrazione finanziaria che consente di definire preventivamente gli incassi per il pagamento delle imposte e dell'Irap per il prossimo biennio 2026-2027. La scelta può essere formalizzata insieme alla dichiarazione dei redditi oppure attraverso una procedura autonomia con l'invio del modello dedicato.

Come funziona la procedura Il termine inizialmente previsto per il 31 ottobre slitta a domani perché la scadenza è caduta di sabato. Possono aderire i contribuenti titolari di reddito di impresa o di reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni tenuti all'applicazione degli Isa per il 2025, che intendono aderire per la prima volta o che, avendo già aderito per il biennio 2024-2025, vogliono accettare la nuova proposta elaborata dall'Agenzia.

Le modifiche del governo Nella precedente edizione il concordato ha permesso di incassare all'Erario circa 1,6 miliardi, poco più della metà di quanto previsto. Il timore è che la misura possa perdere adesioni nella nuova versione. Per questo il governo l'ha corretta ipotizzando con il decreto Omnibus ulteriori benefici per chi aderisce e tra questi la cancellazione delle maggiorazioni, tetti alle proposte incrementali. Ma soprattutto il ravvedimento speciale.