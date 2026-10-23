Il Quadro SF serve inoltre a comunicare determinati redditi corrisposti a soggetti non residenti, esenti da imposizione o sottoposti a un prelievo ridotto ai sensi dell'articolo 10 del Dlgs n. 461/1997. Rientrano in questa categoria gli interessi bancari e postali, alcuni rendimenti di certificati di deposito e buoni fruttiferi, i proventi degli organismi d'investimento collettivo del risparmio (OICR) e i redditi agevolati in base alle convenzioni contro le doppie imposizioni. Le banche centrali e gli organismi che gestiscono le riserve ufficiali dello Stato sono esenti dall'imposizione sui redditi previsti dall'articolo 26-bis del Dpr n. 600/1973. Per alcune operazioni su titoli, tuttavia, l'esenzione non si applica alla quota del rendimento corrispondente agli utili distribuiti durante il contratto. Gli utili e i proventi equiparati percepiti da non residenti, disciplinati dagli articoli 27, 27-bis e 27-ter dello stesso decreto, devono essere comunicati nel Quadro SK. Altre fattispecie, tra cui alcuni redditi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta, vanno invece dichiarate attraverso il quadro previsto per la specifica dichiarazione fiscale oppure nel prospetto B del Quadro SH. Sono infine esclusi dalla comunicazione, nei casi indicati dalle istruzioni, gli interessi e gli altri proventi corrisposti tra banche italiane e banche estere, comprese le rispettive filiali.

Per approfondire: Evasione fiscale, pronte 1.400 lettere dell'Agenzia delle Entrate per Iva non recuperata