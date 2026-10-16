Nel corso dell'audizione è stata richiamata l'origine settecentesca dell'ora legale, che poi ha trovato la sua prima applicazione normativa durante la Prima guerra mondiale: nel 1916 il Regno Unito adottò il British Summer Time e gli Stati Uniti introdussero, nel 1918, il Daylight Saving Time, due escamotage per “guadagnare” un’ora di luce in più nel tardo pomeriggio. In Italia l'ora legale fu introdotta la prima volta, per le stesse ragioni belliche, nel 1916. Andando avanti nel tempo, l’ora legale è diventata uno strumento per risparmiare energia: spostando in avanti l'orario per sfruttare meglio la luce naturale si andavano a ridurre le ore di illuminazione artificiale nelle ore serali.