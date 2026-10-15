Agcom, bloccate 191 milioni di chiamate con multe agli operatori. Dati

Le misure adottate dall’Agcom non hanno ancora eliminato le telefonate commerciali indesiderate e le condotte illecite nel settore. È quanto osserva il Codacons, secondo cui i 191 milioni di chiamate bloccate e le sanzioni confermano la persistenza dei tentativi di aggirare le regole. “Un fenomeno che crea un doppio danno, colpendo sia gli utenti, destinatari di chiamate commerciali indesiderate, sia gli operatori corretti che operano nella legalità e si attengono alle regole del settore”, sottolinea l’associazione. Per il Codacons, il provvedimento rappresenta un intervento importante contro chi danneggia consumatori e mercato. “In tal senso la sanzione dell'Agcom è importante perché colpisce chi arreca danno al mercato e ai consumatori, ed è fondamentale tenere alta la guardia verso chi opera nell'illegalità, sanzionando con fermezza gli illeciti”, conclude l’organizzazione.