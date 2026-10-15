Agcom, bloccate 191 milioni di chiamate con multe agli operatori. Dati

Introduzione
Tra gennaio e agosto 2026, i filtri anti-spoofing introdotti dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) hanno impedito la consegna di circa 191 milioni di telefonate provenienti dall’estero con un numero italiano contraffatto o non conforme agli standard internazionali. Si tratta del 7,2% delle chiamate complessive, pari a una media di circa 790 mila al giorno, che non hanno raggiunto gli smartphone e i telefoni fissi degli utenti italiani. Il dato emerge da una nota diffusa dall’Autorità a ottobre, nella quale viene fatto il punto sull’efficacia delle misure di contrasto alle pratiche illecite nel settore del teleselling e del telemarketing.
Quello che devi sapere
La posizione dell’Agcom
Come sottolinea l’Agcom, i filtri implementati dagli operatori sulle chiamate internazionali con numerazioni italiane “hanno impedito la consegna ai cittadini italiani di decine di milioni di chiamate illecite, originate dall'estero con numero italiano, effettuate ai fini di teleselling e telemarketing”. Il sistema ha così contribuito a circoscrivere il fenomeno sul territorio nazionale, permettendo all’Autorità di risalire, anche attraverso le segnalazioni ricevute, agli operatori e ai call center responsabili di “condotte non conformi alla normativa”.
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Le multe a Retelit e Tekmind
Nello stesso comunicato, l’Autorità ha annunciato due sanzioni per complessivi 822.500 euro nei confronti di Retelit Digital Services e Tekmind, rispettivamente pari a 700 mila e 122.500 euro. I provvedimenti sono stati adottati nell’ambito dell’attività di vigilanza sul corretto utilizzo delle numerazioni telefoniche affidate ai call center, avviata nel novembre 2025 a seguito di numerose segnalazioni. Le contestazioni riguardano “la mancata attuazione delle misure stabilite dall'Autorità, consistenti nella verifica della correttezza delle numerazioni utilizzate dai call center, inclusa la generazione di numerazioni tramite la tecnica dello spoofing”. Quest’ultima consiste nella falsificazione dell’identificativo del chiamante, attraverso la quale una telefonata può apparire come proveniente da un numero diverso da quello effettivo, anche italiano, allo scopo di rendere più difficile risalire alla sua origine.
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La posizione di Retelit
Retelit ha contestato la ricostruzione relativa alla propria attività, precisando di non occuparsi direttamente di telemarketing. “Retelit non svolge né commissiona alcuna attività di telemarketing via call center per la vendita dei propri servizi. In qualità di operatore di telecomunicazioni, l'attività dell'azienda si limita alla sola cessione in uso ad altri operatori telefonici autorizzati di numerazioni telefoniche per effettuare e ricevere chiamate utilizzando la rete telefonica di Retelit”, ha dichiarato il gruppo. L’operatore ha inoltre definito la multa un “provvedimento inatteso, nell'esito e nell'entità", aggiungendo che si riserva "le opportune valutazioni”. La sanzione riguarda dunque la mancata vigilanza sul corretto impiego delle numerazioni, non la vendita diretta di servizi attraverso telefonate commerciali.
Codacons: “Danni a utenti e imprese regolari”
Le misure adottate dall’Agcom non hanno ancora eliminato le telefonate commerciali indesiderate e le condotte illecite nel settore. È quanto osserva il Codacons, secondo cui i 191 milioni di chiamate bloccate e le sanzioni confermano la persistenza dei tentativi di aggirare le regole. “Un fenomeno che crea un doppio danno, colpendo sia gli utenti, destinatari di chiamate commerciali indesiderate, sia gli operatori corretti che operano nella legalità e si attengono alle regole del settore”, sottolinea l’associazione. Per il Codacons, il provvedimento rappresenta un intervento importante contro chi danneggia consumatori e mercato. “In tal senso la sanzione dell'Agcom è importante perché colpisce chi arreca danno al mercato e ai consumatori, ed è fondamentale tenere alta la guardia verso chi opera nell'illegalità, sanzionando con fermezza gli illeciti”, conclude l’organizzazione.
Una piattaforma per raccogliere le segnalazioni
Anche l’Alleanza a tutela del mercato, composta da associazioni dei consumatori, imprese dei contact center e rappresentanti dei lavoratori, ha accolto positivamente le sanzioni. La coalizione riunisce Assoutenti A.P.S., Codacons, Federazione iConsumatori, Movimento Difesa del Cittadino Aps, Associazione Urt, AssoCall-Confcommercio e Federazione Nazionale Ugl Terziario. Le organizzazioni hanno annunciato che metteranno a disposizione una piattaforma dedicata alla raccolta delle denunce degli utenti e al tracciamento delle numerazioni telefoniche. “Le indagini confermano i nostri allarmi lanciati da novembre 2025: il telemarketing illegale si ferma sanzionando chi fornisce le reti ai truffatori, non distruggendo il lavoro delle aziende regolari”, afferma la coalizione.
Cosa cambia con l'intervento dell'Agcom
Le sette organizzazioni hanno quindi evidenziato l’importanza dell’intervento dell’Autorità: “Accogliamo con estremo favore l'intervento dell'Agcom - dichiarano congiuntamente le sette organizzazioni - che segna un cambio di paradigma fondamentale: per la prima volta si sanzionano pesantemente non solo i soggetti ignoti che effettuano materialmente le chiamate in spoofing in sfregio alle regole, ma gli operatori telefonici che ne consentono il transito sulle proprie reti”. Secondo l’Alleanza, i 191 milioni di contatti fraudolenti bloccati dimostrano che “l'illegalità si annida nelle reti opache e nei traffici esteri camuffati”. La sfida, dunque, resta quella di affiancare ai filtri tecnologici controlli efficaci sugli operatori e strumenti che consentano ai cittadini di segnalare le chiamate sospette.
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