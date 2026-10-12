Gli operatori "Specialisti in titoli di Stato" potranno partecipare ai collocamenti dei titoli di Stato, previsti automaticamente, in via supplementare alle aste di emissione. Le modalità e le condizioni per la partecipazione. Quelli che non hanno partecipato all'asta di emissione non sono ammessi al collocamento supplementare. L'assegnazione supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della presente emissione.

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