Btp, tre titoli di Stato in asta il 13 ottobre: rendimenti, cedole e scadenzeEconomia
Introduzione
Si apre una nuova asta di Btp, con tre scadenze diverse a medio e lungo termine: tre, sette e 15 anni. Le cedole vanno dal 3% al 3,95%. Oggi, 12 ottobre, scadono i termini per la prenotazione da parte del pubblico interessato, mentre domani, entro le 11, devono essere prenotate le domande in asta. Ci sarà poi tempo fino al 14 ottobre, entro le 15:30, per la presentazione delle domande in asta supplementari. Il 15 ottobre verrà invece pubblicato il regolamento finale delle sottoscrizioni.
Quello che devi sapere
Asta Btp 13 ottobre, i titoli di Stato a tre anni
Il primo Btp dell’asta ha scadenza a tre anni, quindi nel settembre del 2029 (per la precisione il 15 settembre). Ecco le caratteristiche.
- Codice ISIN - IT0005716839;
- Tranche – settima;
- Emissione – 15 giugno 2026;
- Scadenza – 15 settembre 2029;
- Cedola annuale - 3,00%;
- Data di pagamento della cedola - 15/03/2027;
- Importo minimo offerto – due miliardi di euro;
- Importo massimo offerto: due miliardi e mezzo di euro;
- Provvigione di collocamento - 0,100%;
- Percentuale importo dell’asta supplementare – 20%;
- Importo asta supplementare – 500 milioni di euro.
Ti potrebbe interessare anche: Btp e Bot, calendario delle aste dei Titoli di Stato a ottobre 2026: date e cosa sapere
Btp di Stato a sette anni in asta il 13 ottobre
Ecco invece cosa sapere sul Btp con scadenza a sette anni.
- Codice ISIN - IT0005722845;
- Tranche – quinta;
- Emissione - 15/07/2026;
- Scadenza - 15/09/2033;
- Cedola annuale - 3,35%;
- Data di pagamento della cedola - 15/03/2027;
- Importo minimo offerta – due miliardi e mezzo di euro;
- Importo massimo offerto – tre miliardi di euro;
- Provvigione di collocamento - 0,150%;
- Percentuale importo asta supplementare – 20%;
- Importo asta supplementare – 600 milioni di euro.
Ti potrebbe interessare anche: Nuovo Btp Valore, come funzioneranno le cedole crescenti in tre step
I Btp con scadenza a quindici anni in asta il 13 ottobre
L’ultimo Btp in asta ha scadenza a quindici anni.
- Codice ISIN - IT0005694630;
- Tranche – sesta;
- Data di emissione - 10/02/2026;
- Data di scadenza - 01/10/2044;
- Cedola annuale – 3,95%;
- Data di pagamento della cedola - 01/04/2027;
- Importo minimo offerto – un miliardo di euro;
- Importo massimo offerto – un miliardo e mezzo di euro;
- Provvigione di collocamento - 0,250%;
- Percentuale importo asta supplementare – 20%;
- Importo asta supplementare – 300 milioni di euro.
Il meccanismo di collocamento
Il meccanismo di collocamento utilizzato sarà quello dell'asta marginale con determinazione discrezionale del prezzo di aggiudicazione e della quantità emessa all'interno dei predetti intervalli di emissione. L'ammontare collocato sarà determinato escludendo le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato.
Chi può partecipare all’asta
Possono partecipare all'asta esclusivamente gli operatori "Specialisti in titoli di Stato" (quelli individuati ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009), nonché gli "Aspiranti Specialisti" (quelli individuati ai sensi degli articoli 5 e 6 del Decreto Dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011). Gli operatori ammessi possono partecipano sia in proprio che per conto di terzi.
Le domande di partecipazione
Le domande di partecipazione devono essere inoltrate con indicazione, per ogni richiesta, del relativo prezzo offerto. Ciascun operatore può formulare non più di cinque offerte: ciascuna deve avere un prezzo diverso e un importo non inferiore a 500mila euro di capitale nominale. Importante sottolineare che eventuali offerte di importo inferiore non verranno nemmeno prese in considerazione. Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo in emissione: le eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente allo stesso importo. Tutte le domande devono pervenire alla Banca d'Italia.
I prezzi e l’importo minimo sottoscrivbiile
I prezzi indicati varieranno di un importo minimo di un centesimo di euro. Le eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso. L'importo minimo sottoscrivibile è di mille euro. Come sempre, il prezzo di aggiudicazione sarà reso noto con un apposito comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il regolamento dei titoli assegnati
Il regolamento dei titoli assegnati, da parte degli operatori, verrà effettuato al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione dei dietimi d'interesse (cioè gli interessi maturati giorno per giorno sull’obbligazione) dal giorno successivo alla data di decorrenza della cedola in corso al giorno di regolamento.
L'asta supplementare
Gli operatori "Specialisti in titoli di Stato" potranno partecipare ai collocamenti dei titoli di Stato, previsti automaticamente, in via supplementare alle aste di emissione. Le modalità e le condizioni per la partecipazione. Quelli che non hanno partecipato all'asta di emissione non sono ammessi al collocamento supplementare. L'assegnazione supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della presente emissione.
Ti potrebbe interessare anche: Btp, asta dei Titoli di Stato a 5 e 10 anni: rendimenti al massimo dal 2023