Etichetta energetica per i computer, cos'è e a cosa serve

"Lo studio preparatorio rappresenta un passo atteso e necessario", ha spiegato all'Ansa Valentina Pontiggia, direttrice dell'Osservatorio Digital & Sustainable del Politecnico di Milano. "Il regolamento che ha introdotto le etichette energetiche dalla A alla G già familiari ai consumatori per frigoriferi, lavatrici e televisori, ha costruito negli anni un sistema efficace per orientare le scelte d'acquisto verso i prodotti più efficienti, lasciando però i computer fuori dal proprio perimetro. Colmare questa lacuna - ha concluso - è oggi ancora più urgente alla luce della direttiva EmpCo, che entrerà in applicazione in Italia il 27 settembre 2026 con l'obiettivo di rendere illegale qualsiasi comunicazione ambientale non supportata da dati verificabili, ponendo fine all'era dei generici termini green o eco-friendly".

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