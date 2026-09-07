Legge 104, novità per persone con disabilità e caregiver: cosa sapere

Fino a poche settimane fa, due persone che assistevano lo stesso familiare con disabilità grave e lavoravano entrambe nella Pubblica amministrazione centrale dovevano organizzarsi per utilizzare i permessi in giorni diversi. L’alternanza non era prevista esplicitamente dalla legge in questi termini, ma questa era l’interpretazione seguita nella prassi. Ora le regole cambiano per effetto dell’orientamento applicativo n. 37654 del 16 luglio, con cui l’Aran, l’Agenzia per la Rappresentanza negoziale delle Pubbliche amministrazioni, ha risposto a un quesito relativo al contratto collettivo delle Funzioni centrali. L’alternanza tra due caregiver non richiede più necessariamente l’utilizzo dei permessi in giornate differenti: è sufficiente che le rispettive ore di assenza non si sovrappongano.

Caregiver - ©IPA/Fotogramma