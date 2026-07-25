Caregiver, Istat: in Italia sono oltre 12 milioni, donne più impegnate

Le donne forniscono questo tipo di aiuto in misura maggiore rispetto agli uomini: il 21,7% contro il 17%. Fra i 12 milioni, i caregiver familiari che coabitano con la persona che ha bisogno di assistenza sono 4,4 milioni. I numeri sono stati calcolati dall'Istat nello studio sulle reti di solidarietà
In Italia più di 12 milioni di persone svolgono il ruolo di caregiver. Si tratta di cittadini che prestano assistenza in modo gratuito e in varie forme a familiari, parenti, amici o coinquilini. È quanto emerso da uno studio dell'Istat dedicato alle reti di solidarietà nel nostro Paese, secondo cui le donne risultano più frequentemente impegnate in queste attività: il 21,7% presta questo tipo di aiuto, a fronte del 17% degli uomini.
Caregiver familiari conviventi: 4,4 milioni
All’interno del totale di oltre 12 milioni, i caregiver familiari, che coabitano con la persona che necessita di assistenza, sono 4,4 milioni. I caregiver sono persone maggiorenni che forniscono assistenza alle persone, come dare compagnia o accompagnare, fornire prestazioni sanitarie, assistere un adulto, svolgere attività burocratiche, aiutare nelle faccende domestiche o preparare i pasti.