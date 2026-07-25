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Caregiver, Istat: in Italia sono oltre 12 milioni, donne più impegnate

Mondo
©IPA/Fotogramma

Le donne forniscono questo tipo di aiuto in misura maggiore rispetto agli uomini: il 21,7% contro il 17%. Fra i 12 milioni, i caregiver familiari che coabitano con la persona che ha bisogno di assistenza sono 4,4 milioni. I numeri sono stati calcolati dall'Istat nello studio sulle reti di solidarietà

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In Italia più di 12 milioni di persone svolgono il ruolo di caregiver. Si tratta di cittadini che prestano assistenza in modo gratuito e in varie forme a familiari, parenti, amici o coinquilini. È quanto emerso da uno studio dell'Istat dedicato alle reti di solidarietà nel nostro Paese, secondo cui le donne risultano più frequentemente impegnate in queste attività: il 21,7% presta questo tipo di aiuto, a fronte del 17% degli uomini.

Caregiver familiari conviventi: 4,4 milioni

 

All’interno del totale di oltre 12 milioni, i caregiver familiari, che coabitano con la persona che necessita di assistenza, sono 4,4 milioni. I caregiver sono persone maggiorenni che forniscono assistenza alle persone, come dare compagnia o accompagnare, fornire prestazioni sanitarie, assistere un adulto, svolgere attività burocratiche, aiutare nelle faccende domestiche o preparare i pasti.

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