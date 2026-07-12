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Spettacolo

Musica, arrivano le etichette per l’IA

Gabriele De Palma
©Getty

Le case discografiche hanno definito due criteri per chiarire se e in che misura l’intelligenza artificiale generativa è stata utilizzata nel processo creativo. Una decisione che modificherà un mercato in parte dopato dall’uso sconsiderato e oscuro della tecnologia. L’intervista a Enzo Mazza, Consigliere delegato di FIMI

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