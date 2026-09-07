IA, quali lavori rischiano (forse) di scomparire con la tecnologia e quali resisterannoEconomia
Introduzione
Quali lavori e professioni sono più a rischio di subire contraccolpi dallo sviluppo dei modelli di intelligenza artificiale? Quali invece sembra che resisteranno? Ha provato a dare una risposta il BLS, l’US Bureau of Labor Statistics, selezionando mestieri che vanno da una “bassa esposizione relativa all’IA” – cioè quelli che non dovrebbero essere sostituiti dalla tecnologia – a un’esposizione “molto elevata”.
Quello che devi sapere
IA, quali professioni verranno sostituite?
Anche se gli effetti dell’IA sul mercato del lavoro sono ancora incerti, i ricercatori del BLS hanno cercato di misurare l’impatto della tecnologia sulle varie professioni andando ad attribuire a ciascuna di esse un “punteggio di esposizione all’IA”, in base a quanto le capacità della tecnologia corrispondono alle attività svolte in quella professione. In altre parole, si cerca di capire in che misura il lavoro, o le singole mansioni, possono essere completati o supportati dalle diverse forme di intelligenza artificiale. Le professioni sono quindi state suddivise in quattro gruppi: bassa esposizione, moderata esposizione, alta esposizione ed esposizione molto alta. Da un estremo all’altro, la bassa esposizione indica generalmente che i requisiti di una professione non corrispondono bene alle attuali capacità dei modelli di intelligenza artificiale: non è stato osservato che i grandi modelli linguistici riescano a svolgere molte delle attività previste da quella professione. Un’esposizione relativa molto elevata, al contrario, indica invece generalmente che, rispetto ad altre professioni, una quota maggiore delle attività può essere svolta o supportata dalla tecnologia basata sull’intelligenza artificiale.
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I lavori con esposizione bassa all’IA: le professioni sanitarie
Tra i mestieri con esposizione bassa, il BLS ne indica molti che hanno a che fare in un modo o nell’altro con le professioni sanitarie. Se ne possono citare alcune soltanto a titolo di esempio:
- chirurghi orali e maxillofacciali;
- prostodontisti;
- optomestristi;
- terapisti della respirazione;
- anestesisti;
- igienisti dentali;
- paramedici;
- infermieri;
- fisioterapisti.
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Gli altri lavori che non saranno sostituiti dall’IA
Tra gli altri gruppi di professioni che hanno una bassa esposizione all’IA ci sono quelli che hanno a che vedere con le abilità manuali e quelli che richiedono un rapporto diretto con i clienti. Di nuovo, soltanto a titolo di esempio, si citano:
- camerieri;
- baristi;
- estetisti di vario genere;
- operatori di servizi di posta;
- lavoratori dell’agricoltura;
- pescatori;
- meccanici.
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I lavori molto esposti all’IA
Passando invece ai lavori molto esposti all’IA, nell’elenco messo a punto dal BLS compaiono:
- varie tipologie di HR;
- marketing manager;
- manager finanziari;
- analisti;
- commercialisti;
- supporto tecnico;
- data scientist;
- sviluppatori di software;
- programmatori.
Come leggere i dati
Per leggere correttamente i dati, il BLS precisa che:
- Una categoria di esposizione non costituisce una previsione di crescita o diminuzione dell’occupazione.
- Un’esposizione relativa alta o molto alta all’IA non significa necessariamente che l’occupazione diminuirà.
- Un’esposizione relativa bassa all’IA non significa necessariamente che una professione non subirà alcun impatto dall’intelligenza artificiale o che sia al riparo da futuri cambiamenti tecnologici.
- Una categoria di esposizione non costituisce una previsione sull’andamento dei salari.
- Una categoria di esposizione non rappresenta una stima della probabilità di adozione dell’IA.
- Una categoria di esposizione non rappresenta una stima della probabilità che i lavoratori vengano sostituiti.
- Una categoria di esposizione non costituisce una previsione sulla produttività.
- La categoria di esposizione è relativa rispetto alle altre professioni: non implica quindi un livello assoluto di esposizione alto o basso.
- Le categorie di esposizione non distinguono tra gli effetti dell’IA derivanti dall’automazione e quelli derivanti dal potenziamento o supporto delle attività umane.
La domanda di lavoro
L’analisi contiene anche alcune stime sulla crescita o la crescita della domanda di tutte le professioni considerate da qui al 2035. Molte di quelle che risultano essere esposte all’IA appaiono in crescita: i cambiamenti tecnologici non andranno quindi per forza a farle scomparire o a sostituire i lavoratori con macchine e computer, ma cambieranno di sicuro il modo in cui vengono svolte.
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