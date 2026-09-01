L’AI è diventata un rischio per la stabilità finanziaria globale

I modelli di AI più avanzati possono rendere gli attacchi informatici più rapidi, sofisticati e scalabili. Il Financial Stability Board mette il rischio cyber legato all’intelligenza artificiale in cima alle preoccupazioni immediate per il sistema finanziario. E non è un allarme isolato: dall'Fmi alla Bce, negli ultimi mesi si sono moltiplicati gli avvertimenti. Il problema non è soltanto che l’AI renda più forti gli hacker ma che banche, mercati e infrastrutture siano sempre più digitalizzati e interconnessi