Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Tecnologia

L’AI è diventata un rischio per la stabilità finanziaria globale

Simone Cosimi

Simone Cosimi
©Getty

I modelli di AI più avanzati possono rendere gli attacchi informatici più rapidi, sofisticati e scalabili. Il Financial Stability Board mette il rischio cyber legato all’intelligenza artificiale in cima alle preoccupazioni immediate per il sistema finanziario. E non è un allarme isolato: dall'Fmi alla Bce, negli ultimi mesi si sono moltiplicati gli avvertimenti. Il problema non è soltanto che l’AI renda più forti gli hacker ma che banche, mercati e infrastrutture siano sempre più digitalizzati e interconnessi

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ