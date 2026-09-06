Cgia, al Sud paga più bassa e si lavora un mese in meno del Nord

L’analisi della Cgia sottolinea come “il divario retributivo tra Nord e Sud resta significativo e, negli ultimi decenni, è ulteriormente peggiorato”. Viene confermato anche un altro elemento: nelle zone d’Italia in cui la produttività è più elevata, anche gli stipendi medi risultano più alti. “Se analizziamo le prime cinque regioni italiane per produttività, troviamo Trentino-Alto Adige, Lombardia, Valle d'Aosta, Lazio ed Emilia-Romagna. Se osserviamo invece la classifica nazionale delle retribuzioni medie lorde annuali, nelle prime cinque posizioni compaiono quasi le stesse regioni: Lombardia (30.384 euro), Emilia-Romagna (26.377 euro), Piemonte (26.249 euro), Veneto (25.370) e Trentino-Alto Adige (25.244 euro)”, si legge nell’indagine.