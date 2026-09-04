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Economia

La “pagella” economica al Governo Meloni tra promesse mantenute e non

Lorenzo Borga

Lorenzo Borga
©Getty

Risultati positivi sul mercato del lavoro e sui conti pubblici. Governo rimandato invece sulla crescita: il Pil italiano sale meno rapidamente che gli altri grandi Paesi europei. E sulle promesse elettorali del 2022 luci e ombre: tagliato il cuneo fiscale e alzate le pensioni minime, ma sale la pressione fiscale

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