"Questo investimento non è un'iniziativa o una campagna a breve termine, ma mira a rendere Ikea più accessibile quando le persone ne hanno più bisogno, anche a costo di accettare un margine inferiore. Allo stesso tempo, stiamo investendo per rendere Ikea più accessibile aprendo molti negozi più piccoli nell'ambito della nostra esperienza omnicanale" spiega Juvencio Maeztu, ceo di Ingka Group-Ikea. Al momento, l'iniziativa si concentra in particolare sull'Europa, dove i prezzi sono ridotti a partire da oggi, 1° settembre, su una gamma di prodotti selezionati e con entità delle riduzioni variabili da mercato a mercato.

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