Inflazione verso nuovi massimi, ipotesi stretta della Bce. I dati

È invece il costo della vita a costituire la principale fonte di inquietudine. La Fed, ha ricordato Warsh, non raggiunge il proprio obiettivo del 2% da 65 mesi e il Pce, l'indicatore dei prezzi delle spese per consumi personali seguito con particolare attenzione dalla banca centrale americana, resta al 3,7%. Per questo motivo, Warsh ha lasciato intendere che il Federal Reserve System potrebbe intervenire sul costo del denaro qualora non emergessero progressi sufficientemente rapidi. Il criterio indicato è chiaro: la Fed deve avere la certezza che l'inflazione di fondo stia convergendo verso il 2% "in modo chiaro e a una velocità sufficiente". In assenza di segnali convincenti, ha avvertito, "avremo del lavoro da fare".