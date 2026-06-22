Alan Greenspan e le frasi che segnarono la finanza moderna. FOTO

Alan Greenspan, ex presidente della Federal Reserve, è morto all’età di 100 anni. Alla guida della banca centrale americana dal 1987 al 2006, attraversò quasi due decenni di storia economica Usa sotto quattro presidenti: Ronald Reagan, George H.W. Bush, Bill Clinton e George W. Bush. Il suo linguaggio tecnico e spesso criptico, noto come "Fedspeak", contribuì a renderlo una delle figure più riconoscibili della finanza globale. Ecco le frasi che hanno segnato la sua eredità pubblica
- Il 5 dicembre 1996 Alan Greenspan pronunciò la frase diventata il simbolo del suo linguaggio: "Esuberanza irrazionale". Un’espressione interpretata dai mercati come un avvertimento sulla possibile sopravvalutazione delle azioni durante la bolla dot-com.
- "Se vi sembro eccessivamente chiaro, significa che avete probabilmente frainteso quello che ho detto". La battuta, pronunciata il 27 aprile 2001 alla Bond Market Association di White Sulphur Springs, sintetizza la fama di comunicatore enigmatico di Alan Greenspan e il suo stile prudente davanti ai mercati.
- "I dilettanti vogliono avere ragione. I professionisti vogliono guadagnare". La frase è tra le più citate dagli investitori e riflette una visione pragmatica dei mercati, in cui il risultato conta più della rivendicazione teorica di una previsione corretta.
- "Il problema numero uno della generazione e dell’economia di oggi è la mancanza di alfabetizzazione finanziaria". Con questa osservazione, Alan Greenspan richiamava l’attenzione sul peso della conoscenza economica nelle scelte di famiglie, risparmiatori e investitori.
- "Quando i prezzi delle azioni non possono più essere giustificati razionalmente, il successivo crollo può essere disastroso". Molto prima della bolla Internet, Alan Greenspan aveva indicato il rischio delle valutazioni speculative. Tra le sue citazioni più note resta anche quella sull’antitrust: "Il mondo dell’antitrust ricorda il Paese delle Meraviglie di Alice...", critica alle contraddizioni dell’intervento pubblico nell’economia.