Alan Greenspan e le frasi che segnarono la finanza moderna. FOTO

Alan Greenspan, ex presidente della Federal Reserve, è morto all’età di 100 anni. Alla guida della banca centrale americana dal 1987 al 2006, attraversò quasi due decenni di storia economica Usa sotto quattro presidenti: Ronald Reagan, George H.W. Bush, Bill Clinton e George W. Bush. Il suo linguaggio tecnico e spesso criptico, noto come "Fedspeak", contribuì a renderlo una delle figure più riconoscibili della finanza globale. Ecco le frasi che hanno segnato la sua eredità pubblica