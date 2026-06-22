 Alan Greenspan e le frasi che segnarono la finanza moderna. FOTO | Sky TG24
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Alan Greenspan e le frasi che segnarono la finanza moderna. FOTO

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Alan Greenspan, ex presidente della Federal Reserve, è morto all’età di 100 anni. Alla guida della banca centrale americana dal 1987 al 2006, attraversò quasi due decenni di storia economica Usa sotto quattro presidenti: Ronald Reagan, George H.W. Bush, Bill Clinton e George W. Bush. Il suo linguaggio tecnico e spesso criptico, noto come "Fedspeak", contribuì a renderlo una delle figure più riconoscibili della finanza globale. Ecco le frasi che hanno segnato la sua eredità pubblica

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