È in corso di pubblicazione il decreto ministeriale, che era già stato annunciato all'inizio del mese dal governo
Per calmierare il costo del carburante, il governo ha prorogato l'intervento sulle accise al 22 maggio. È infatti in corso di pubblicazione il decreto ministeriale. Era già stato annunciato all'inizio del mese, come misura inserita nel quadro delle iniziative mirate a contenere i danni collaterali dei conflitti in corso, che si traducono in carovita e crollo del potere d'acquisto delle famiglie italiane (SEGUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULLA SITUAZIONE IN MEDIO ORIENTE).
I provvedimenti del governo
Lo scorso 30 aprile la premier Giorgia Meloni, nella conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri, aveva annunciato la proroga del taglio delle accise sui carburanti fino al 22 maggio per contrastare l’aumento dei prezzi di diesel e benzina legato alla situazione in Medio Oriente. In realtà, il decreto approvato in Cdm aveva spostato la scadenza al 10 maggio, e proprio per coprire le altre settimane di cui aveva parlato la premier, arriva ora il nuovo provvedimento.
Approfondimento
Carburanti, taglio accise fino 22 maggio ma in due tempi: cosa sapere
Sky TG24
Jet-fuel, la crisi dei carburanti impatta sui costi dei voli aerei?
La guerra in Medio Oriente e la chiusura dello Stretto di Hormuz hanno causato enormi rincari sul prezzo del cherosene per rifornire gli aerei. Questo potrebbe tradursi in biglietti estivi più cari per volare. Ma analizzando varie rotte si scopre che la situazione è molto variabile e in continua evoluzione. Anche di questo si è parlato nella puntata dell’1 maggio di 'Numeri', approfondimento di Sky TG24