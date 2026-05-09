È in corso di pubblicazione il decreto ministeriale, che era già stato annunciato all'inizio del mese dal governo

Per calmierare il costo del carburante, il governo ha prorogato l'intervento sulle accise al 22 maggio. È infatti in corso di pubblicazione il decreto ministeriale. Era già stato annunciato all'inizio del mese, come misura inserita nel quadro delle iniziative mirate a contenere i danni collaterali dei conflitti in corso, che si traducono in carovita e crollo del potere d'acquisto delle famiglie italiane ( SEGUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULLA SITUAZIONE IN MEDIO ORIENTE ).

I provvedimenti del governo

Lo scorso 30 aprile la premier Giorgia Meloni, nella conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri, aveva annunciato la proroga del taglio delle accise sui carburanti fino al 22 maggio per contrastare l’aumento dei prezzi di diesel e benzina legato alla situazione in Medio Oriente. In realtà, il decreto approvato in Cdm aveva spostato la scadenza al 10 maggio, e proprio per coprire le altre settimane di cui aveva parlato la premier, arriva ora il nuovo provvedimento.