Introduzione

Il bollo auto, gestito dall'Automobile Club d'Italia (Aci) in collaborazione con tutte le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, è una tassa annuale sul possesso di automobili. Sono tenuti al pagamento tutti i soggetti che possiedono un veicolo iscritto al Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Ecco scadenze, modalità di calcolo, opzioni di pagamento ed eventuali esenzioni per il 2026.